VIDÉO - Un avion de voltige adapté pour pilotes handicapés en Côte-d'Or

Darois, France

On peut-être handicapé, vouloir et même pouvoir piloter un avion ! Pour certains c'est une passion, comme Dorine Bourneton, paraplégique et championne dans cette discipline. Sa rencontre avec un ingénieur a donné naissance à un projet un peu fou : la conception d'un avion de voltige adapté à ceux qui ne peuvent plus utiliser leurs jambes, certifié en Europe.

A Darois, depuis février 2019, les ingénieurs de la petite entreprise "Air Project" travaillent sur un avion de voltige pour l'adapter. C'est une première et cela se passe chez nous en Côte-d'Or !

Vidéo : visite du cockpit de cet avion

Concrètement, cela signifie qu’il faut installer entre les deux sièges de la carlingue ce que l’on appelle un malonnier : une manette qui permet de toute activer avec la force des bras, sans les palonniers, l'équivalent des pédales. Cela concerne donc seulement les handicapés qui ont l'usage de leurs mains et de la force dans la partie supérieure du corps.

Un travail de longue haleine pour obtenir la certification

Certains particuliers ont déjà fabriqué des avions de ce type, mais l'objectif "certification" en Europe est une première. Après la validation des plans et les essais statiques du prototype, l'équipe voit venir le bout du tunnel.

Ils espèrent faire valider le prototype d'ici la fin de l'année avant de fabriquer les pièces définitives. Début 2020, l'avion sera testé en vol par des pilotes d’essai. C'est là qu'ils auront ou non, le feu vert : la certification du modèle en France par la DGAC, ainsi qu'au niveau européen par la EASA. L'idée est donc d'y former des handicapés au pilotage, puis d'ouvrir la voie à de nouvelles commandes d’avions entrant dans ces normes.