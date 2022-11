[VIDEO] Un bus numérique sillonne la Touraine pour initier aux secrets d'Internet

Un bus numérique sillonne la Région Centre Val-de-Loire, et notamment la Touraine depuis 2017. Le but de ce bus est de se rendre au plus près des populations dans les zones péri-urbaines et rurales pour compenser leurs difficultés de mobilité. Cela les aide notamment pour les démarches administratives de plus en plus dématérialisées, tout en favorisant le lien social au cours d'ateliers collectifs gratuits.

Le bus numérique sillonne la région Centre-Val-de-Loire © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le Bus Numérique peut accueillir à son bord douze personnes par atelier.

Le bus est à Château-Renault ce lundi 21 novembre, il sera à Tauxigny Saint-Bauld le mardi 22 novembre et à Nouzilly les 23 novembre.

Le bus est de sortie 184 jours par an.

Chaque département met la main à la poche et cela représente 300.000 euros de budget annuel au niveau régional. Des pré-réservations de communes sont déjà faites pour l'année 2023 !

C'est donc devenu un outil incontournable du quotidien, dont on est pourtant loin de maitriser tous les aspects ! Dans la région, un habitant sur cinq n'a aucune compétence numérique, c'est un chiffre révélé par l'INSEE : c'est ce qu'on appelle la fracture numérique.

Mathieu Muselet est chargé de projet numérique à la Ligue de l'Enseignement Centre-Val de Loire. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi matin 21 novembre

