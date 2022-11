Il donne un caddie de 1.056 euros lors de la collecte de la Banque Alimentaire d'Indre-et-Loire

La Banque Alimentaire d'Indre-et-Loire est soulagée : elle a réussi sa collecte d'hiver du 25 au 27 novembre dans 130 magasins et supermarchés du département. Au total, ce sont 98 tonnes de produits et denrées alimentaires qui ont été collectés par quelques 600 bénévoles. Un bon résultat quand on compare avec les chiffres nationaux qui montrent une baisse globale de 12%.

Un caddie de 1.056 euros

La belle surprise pour la Banque Alimentaire de Touraine, c'est la fidélité des Tourangeaux qui ont offert cette année 98 tonnes de produits alimentaires et d'hygiène contre 99 tonnes en 2021. Ils ont déboursé 15% de budget de plus pour participer à cette collecte. Parmi ces généreux donateurs, l'un d'eux a remis aux bénévoles de la Banque Alimentaire un caddie de 1.056 euros avec le ticket de caisse pour preuve.

Des salariés bénévoles pour la Banque Alimentaire

600 personnes étaient mobilisées pour cette collecte pendant trois jours. Les partenaires et les mécènes de la Banque Alimentaire ont répondu présents avec, par exemple, la Banque Populaire qui a mis à disposition une centaine de ses salariés, tous volontaires pour participer à cette collecte. Des salariés volontaires qui ont aussi répondu présents pour assurer le tri des produits collectés dans les entrepôts de la Banque Alimentaire.

Si vous aussi, vous souhaitez participer à des actions ou proposer de votre temps à la Banque Alimentaire de Touraine , vous pouvez vous faire connaitre directement sur son site Internet.

Jean-Paul Baunez, président de la Banque Alimentaire de Touraine était l'invité de France Bleu Touraine

