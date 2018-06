C'est une initiative assez originale. Un EHPAD de Lit et Mixe a ouvert un café au sein de son établissement. Il s'appelle Au bon café. Il est ouvert à tous, trois après midi par semaine.

Lit-et-Mixe, France

Il s'appelle "Au bon café ", il est ouvert à tous, trois après midi par semaine. Le café est géré par les résidents de la maison de retraite de Lit-et-Mixe, avec l'aide, bien sûr, du personnel. Le but, c'est de donner de l'autonomie, une occupation aux résidents et surtout, d'ouvrir l'EHPAD sur l'extérieur. L'idée s'est concrétisée suite à un appel a projet et un financement de l'ARS.