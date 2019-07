VIDEO - Un chariot suiveur testé par la Poste à Montpellier

Montpellier, France

Évidemment, le chariot suiveur est tout jaune. À peine plus grand qu'un homme, il peut transporter jusqu'à 150 kg de colis à livrer. Grâce à des capteurs laser à 360°, il reconnait les jambes du facteur et peut suivre le moindre de ses mouvements. Tout le reste est perçu comme un obstacle donc il évite. Le prototype, fixé sur quatre roues tout terrain, va être expérimenté dans les rues du centre historique jusqu'à fin juillet.

Loin d'être un gadget, le chariot suiveur vient compléter une flotte de véhicules électriques qui a commencé à être déployée il y a 10 ans (voitures, vélos, quads, trois-roues). "C'est un pas de plus pour accompagner les livraisons urbaines qui explosent avec le développement du e-commerce" explique Frédéric Poulain, chef de projet pour la Poste-Occitanie. Le robot autonome est aussi moins polluant, moins bruyant. Pas de problème de stationnement, ni de bouchons. Et plus confortable pour les facteurs. Celui qui l'a testé reconnait que c'est un engin qui facilite la tâche et donc diminue la fatigue, "mais malgré tous les détecteurs il faut rester attentif aux gens qui sont autour. Il faut aussi penser à éteindre le robot quand on entre dans un magasin pour livrer parce que sinon il vous suit!" plaisante David Cohen.