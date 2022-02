VIDÉO - Un chercheur avignonnais signe une tribune pour que les politiques s'emparent de la crise climatique

"Ce n'est pas ce qui va se produire dans les prochaines années, on y est déjà en plein dedans", alerte Johnny Douvinet, chercheur en géographie à l'université d'Avignon, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin. Il est l'un des 1.400 signataires d'une tribune sur le site franceinfo.fr pour demander aux politiques et aux médias de donner une place au dérèglement climatique dans la campagne pour l'élection présidentielle.

France Bleu Vaucluse : Pourquoi cette tribune ? Parce que la crise climatique devrait être le sujet majeur, selon vous, de cette campagne présidentielle ?

Johnny Douvinet : Oui, on a souhaité avec un certain nombre de collègues signer cette tribune parce on voit qu'il y a des sujets classiques qui sont abordés par les candidats, comme la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou la préservation du vivant et de la biodiversité. Par contre, il y a d'autres défis qui sont très peu abordés et qui sont pourtant vitaux pour la société, notamment la stratégie du vivre avec le dérèglement climatique. Ce n'est pas ce qui va se produire dans les prochaines années, on y est déjà en plein dedans. Ce sont des sujets qui prennent du temps et de l'échange, mais qui ne sont pas abordés à notre sens actuellement.

Comment vous expliquez qu'on aborde si peu cette question du dérèglement climatique pendant cette campagne ?

C'est un sujet qui est complexe. Il faut prendre le temps d'échanger sur les opportunités, d'agir sur les alternatives, en écoutant sans faire des raccourcis. Si on prend l'exemple de la décarbonation de l'énergie, ça ne revient pas simplement à opposer les partisans du nucléaire avec les défenseurs des énergies renouvelables. Et donc, il faut prendre le temps d'échanger. Et ça, c'est compliqué. Ou en tout cas, il faut accepter de discuter, d'échanger et de s'écouter. Et ce n'est pas le cas actuellement.

Et pourtant, ce sont des sujets qui intéressent à priori les électeurs...

Oui. Dans les études qui sont menées sur les risques et sur la préoccupation environnementale, ce sont des choses qui sont classées sur le trio des préoccupations aujourd'hui, comme le besoin aussi d'avoir un métier. Et pour autant, les débats tournent assez souvent sur la préoccupation sécuritaire, qui est un point important, mais qui ne doit pas masquer l'ensemble des autres préoccupations.

Comment faire pour convaincre les politiques qu'il faut se saisir de cette question ?

C'est compliqué. La position du chercheur n'est pas évidente parce qu'on lit de plus en plus d'études et de rapports qui sont alarmants. Et pour autant, il faut essayer de les expliquer et d'intervenir sur la scène médiatique. Si je prends un exemple, le réchauffement irréversible aujourd'hui de la température, on est à +4 degrés par rapport à il y a 50 ans. Ça se traduit par une diminution du volume des glaciers. C'est déjà en cours une élévation du niveau de la mer. Et en 2050, en France, on craint qu'il y ait 1,5 million de Français qui soient des réfugiés climatiques. Ça, on le sait. Donc maintenant, il faut qu'on investisse la scène médiatique pour en parler et surtout pour essayer de définir des stratégies ensemble.

Vous, ça vous inquiète qu'on en parle encore aussi peu vu la situation aujourd'hui ?

Alors, nous, les scientifiques, oui, parce qu'il y a même un phénomène qui s'appelle l'éco-anxiété. De plus en plus de chercheurs deviennent anxieux et c'est une conséquence de notre métier qui interfère avec des vies personnelles. Et c'est pas évident. Donc, il faut essayer de trouver les leviers nous aussi pour qu'on puisse faire quelque chose.

Pensez-vous que cette tribune peut régler quelque chose ? Faire avancer les choses ?

On l'espère. C'était le but de cette tribune, c'était d'ouvrir la question environnementale au débat démocratique et surtout, qu'elle soit abordée par les candidats à la future élection présidentielle. Donc je pense que c'était le moment de le faire.