VIDÉO - Un clip et une pétition qui cartonne pour soutenir Mamadou Bah à Ernée

"Il y a eu des moments hyper prenants, quand les éducateurs ont fait la surprise d'une banderole faite maison 'Mamade doit rester', ça lui a pris les tripes." explique Jérôme Bouteloup, co-président de l'Ernéenne football. Si aujourd'hui, Mamadou Bah se sent toujours menacé, avec l'épée de Damoclès d'une obligation de quitter le territoire français au dessus de la tête, il se sent plus que jamais épaulé par ses proches.

Un clip pour sensibiliser au delà de la Mayenne

Ce jeudi 18 février, nouvelle étape : la publication d'une vidéo de soutien, que vous pouvez voir en cliquant ici, pour faire parler du cas de Mamadou sur les réseaux sociaux. Une vidéo sur le modèle de celle réalisée par l'UEFA, l'Union européenne des associations de football pour lutter contre le racisme. Une idée qui, ses soutiens l'espèrent, pourra faire bouger les choses.

Ils ont aussi déposer un dossier de régularisation par le travail à la préfecture, car Mamadou Bah fait valoir une promesse d'embauche avec l'entreprise de corderie Lancelin, après un premier CDD de 2 mois réussi. "Tout est fait pour montrer qu'Ernée a besoin de Mamadou, que l'entreprise Lancelin a besoin de lui" ajoute Jérôme Bouteloup.

On espère la diligence du nouveau préfet, car c'est sans doute lui qui prendra la décision. - Jérôme Bouteloup

Une pétition soutenue par la plateforme Change.Org

Au moment de la rédaction de cet article, la pétition pour réclamer la régularisation de Mamadou Bah (intitulée Mamade doit rester !!!) obtient plus de 8000 signatures sur le site change.org et le compteur n'arrête pas de monter. La cause a touché les responsables de la plateforme dont Sarah Durieux, la directrice : "On peut leur donner des conseils sur la manière d'écrire leur texte, comment désigner le bon destinataire. On peut aussi envoyer un mail à une partie des quelques 13 millions d'inscrits sur de notre plateforme pour les sensibiliser à la cause."