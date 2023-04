VIDÉOS - Un concert de casseroles à Avignon pendant l'allocution d'Emmanuel Macron

Un concert de casseroles était organisé ce lundi soir devant l'hôtel de ville d'Avignon, place de l'Horloge, au moment de l'allocution d'Emmanuel Macron . Plusieurs dizaines de personnes sont venues faire du bruit et montrer qu'elles ne souhaitaient pas écouter le chef de l'État après la promulgation rapide de sa réforme contestée des retraites.

"Le président ne veut pas nous entendre ? Nous non plus", explique le syndicat enseignant Snes-Fsu sur Facebook qui a participé au rassemblement.

