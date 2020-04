VIDÉO - Un drone survole Belfort et ses rues désertes pendant le confinement

La société Skypic, a tourné ce mardi plusieurs vidéos à l'aide d'un drone au-dessus de Belfort. Ces vues aériennes témoignent du caractère historique de l'épidémie qui traverse la France et seront publiées dans une banque d'images internationales des villes confinées.

La Place de l'Arsenal et la Place d'Armes désertées, le Faubourg de France et les abords de la Savoureuse sans aucun piéton, la Maison du Peuple, le Techn'hom... avec le confinement, le temps s'est arrêté. Et Belfort n'échappe au silence. La société Skypic, spécialisée dans la production audiovisuelle, a tourné plusieurs images aériennes avec un drone ce mardi 31 mars au-dessus de la Cité du Lion. Comme un devoir de mémoire, pour se souvenir de cette épidémie et cette période de confinement sans précédent.

D'où est parti ce projet vidéo ?

"Il y a eu une demande de la part des médias, partout dans le monde, d'avoir des images des villes confinées, parce c'est quand même une situation exceptionnelle", explique Ludovic Lutz dirigeant de la société Skypic, basée dans le Centre Alsace. "Nous, ça nous permet aussi, sur accord des autorités, de filmer certains endroits des villes dans des conditions qu'on ne pourrait pas avoir le reste de l'année, parce que d'habitude il y a des touristes et beaucoup de monde dans les rues".

La Place d'Armes, à Belfort, déserte en période de confinement. - Skypic

Cette société, spécialisée dans les prises de vue aériennes par drone, réalise des vidéos pour des entreprises, des séries TV ou des productions cinématographiques. Skypic fait partie du réseau Hosiho.com. Ce réseau national, qui regroupe une douzaine d'opérateurs, alimente une banque d'images aériennes. Parmi les clients d'Hosiho.com figure notamment l'Instiut National de l'Audiovisuel (INA).

Ces images serviront de devoir de mémoire

"Dans un premier temps, ces images vont alimenter la banque d'images du réseau Hosiho, et ensuite les clients pourront les visionner et les acheter, car ces images sont diffusées à l'international (...) elles serviront aussi de devoir de mémoire, car c'est une situation exceptionnelle, et il faut conserver ces images-là comme des images d'archives, dans les années futures, on pourra les ressortir quand on reparlera de cette pandémie qui est assez importante".

Vidéo à venir sur Montbéliard

Les prises de vue de la ville de Belfort ont été tournées ce mardi 31 mars entre 10h et 17h. Un tournage avait lieu également sur Metz ce mercredi 1er avril. La semaine prochaine, la société Skypic va tourner des images à Strasbourg "et dans des villages touristiques du Bas-Rhin". Skypic envisage aussi de filmer par drone la ville de Montbéliard. Aucune image ne sera possible dans le Haut-Rhin, "car la Préfecture a interdit le survol en drone dans tout le département".

Les deux drones utilisés pour ces tournages sont un Dji Mavic II Pro et un Dji Inspire II Pro. Selon la réglementation en vigueur en France, un drone peut monter jusqu'à une hauteur théorique de 150 mètres, hors zone liée à un espace aérien spécifique.