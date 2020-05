VIDÉO - Un Ehpad du Mans reprend "La Tendresse" de Bourvil

Après deux mois de confinement parfois très lourds dans les Ehpad, toujours soumis à des contraintes strictes pour protéger les personnes âgées, l'établissement La Souvenance, au Mans, a voulu mettre à l'honneur dans une vidéo son personnel et le lien qui l'unit aux résidents. "C'était le moment opportun pour souligner l'énergie déployée depuis le début de la crise", indique son directeur Alain Cholat, joint par France Bleu Maine. "La chanson "La Tendresse", de Bourvil, c'était tout indiqué".

Rester proche des résidents

C'est Adeline Ginguené, responsable de l'organisation de la vie sociale à La Souvenance, qui a réalisé cette vidéo touchante à laquelle participent tous les corps de métier de l'établissement, avec des résidents habitués de l'atelier "chant". "D'habitude, l'atelier chant se fait en groupe", raconte Alain Cholat, "ce qui n'est plus possible. C'est important de trouver des moyens de rester proche des résidents, encore plus que d'habitude, et de lutter contre le risque de carence affective".