VIDEO - Un "exercice avalanche" grandeur nature à Porté-Puymorens

Une centaine de personnes ont participé à un exercice avalanche grandeur nature à la station de Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, en ce début février. Une simulation organisée cette année par le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute-montagne, basé à Osséja.

Des révisions techniques mais aussi un exercice pratique pour simuler une avalanche de grande ampleur, avec six victimes à secourir. "L'objectif c'est de les retrouver le plus rapidement possible pour augmenter les chances de survie, explique le Capitaine Pierre Siffert, le patron du PGHM. Car les chances de survie sont d'environ 80% si les victimes sont secourues dans le premier quart d'heure suivant l'avalanche. L'occasion de rappeler les consignes de prudence : "Le conseil en montagne dès qu'il y a de la neige, c'est de prendre un DVA (détecteur de victimes d'avalanche), une pelle ou une sonde, et de partir avec un professionnel si on ne connaît pas beaucoup la montagne."

Un exercice qui a permis de réunir tous les acteurs : le PGHM, les CRS de Bolquère, des agents de la DIRSO, le SAMU66, les militaires du CNEC de Mont-Louis, et des volontaires des clubs de montagne (CAF de Prades et le club de ski-alpinisme CMCC en Cerdagne).

"On a pu vérifier la bonne interopérabilité des différents corps, ajoute Floran Deymier, adjudant chef au PGHM d'Osséja. En se préparant au pire, on pourra être le plus efficace le jour J. On s'est rendus compte qu'on a pu faire travailler tout le monde sur ce chantier d'avalanche, ça montre qu'il ne faut pas hésiter à être nombreux, et à faire monter beaucoup de moyens en puissance pour réagir le plus vite possible. Les difficulté comme à chaque fois, c'est la communication, puisqu'on a différents réseaux radio."