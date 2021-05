VIDEO - Un flashmob pour lancer la grève de la faim du retraité amiénois qui défend deux jeunes sans-papiers

Ca y est : comme convenu, Guy de la Motte Saint-Pierre a entamé une grève de la faim ce mercredi. Ce retraité amiénois de 74 ans espère ainsi obtenir la régularisation de deux jeunes sans-papiers guinéens dont il défend les dossiers depuis plus de trois ans.

Un flashmob place Gambetta

Boubacar Sow et Sidiki Touré, 18 et 30 ans, ont reçu fin 2020 une obligation de quitter le territoire français. Deux garçons que le Réseau Solidaire Amiénois et Guy la Motte Saint-Pierre ont pris sous leur aile lors de leur arrivée en Picardie. Le retraité a même lancé une procédure d'adoption pour Boubacar, qu'il héberge depuis trois ans.

Environ 80 personnes se sont rassemblées à Amiens, place Gambetta, pour participer à une mobilisation silencieuse pour la régularisation des deux garçons et soutenir la grève de la faim de Guy de le Motte Saint-Pierre. Cylène a tenu à prendre part à la mobilisation : "Quand j'entends certains discours, j'ai envie de demander aux gens : 'si votre pays était vraiment en crise, est-ce que vous ne tenteriez pas l'exode ? C'est l'énergie du désespoir qui a poussé ces jeunes jusqu'ici. Ils ont beaucoup de potentiel, ce serait vraiment une erreur de leur refuser d'être sur le territoire français et de pouvoir continuer à apporter leur pierre à l'édifice. Je connais mieux le cas de Boubacar : il y va au lycée, il a des amis, il est parfaitement inséré. Ces jeunes ne vont pas se retrancher dans une espèce de communautarisme dont on parle beaucoup en ce moment et qui fait peur. Ils ont vraiment une _volonté de participer à la citoyenneté française._"

Les participants ont été invité à brandir des pancartes au nom de Boubacar et de Sidiki.

"J'espère que cette grève de la faim sera la plus courte possible"

Guy de la Motte Saint-Pierre a brièvement pris la parole pour remercier les participants, ému aux larmes au moment démarrer sa grève de la faim : "Ce qu'il y a de beau dans un combat, c'est que l'on est pas tout seul, qu'il y a toujours des gens qui vous entourent. Et ce sont des gens fabuleux. J'espère que cette grève de la faim sera la plus courte possible. Je n'ai aucune idée de quand elle se terminera, mais je n'ai aucune appréhension, ni peur, ni quoi que ce soit. Je sais que tout se passe dans la tête. Mais la préparation psychologique, ça fait quatre ans que je suis dedans. Je peux vous veux dire qu'en travaillant pour les réfugiés et les sans papiers, on évolue dans un domaine difficile où les combats sont quotidiens. Donc, psychologiquement, vous inquiétez pas. Là dessus [il tapote sa tête, ndlr], il y a beaucoup de forces."

Guy de la Motte St-Pierre observera sa grève de la faim depuis son garage. Il sera suivi par un médecin.