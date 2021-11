VIDEO : un gymnase interactif et presque magique, inauguré à Châlons-en-Champagne

Ce qui frappe quand on entre dans le gymnase Daniel Royer de Châlons-en-Champagne, c'est l'absence de marquage au sol et la couleur du revêtement : bleu. Un sol en verre très épais qui cache des rails de leds, que l'on éclaire à la demande pour créer indifféremment un terrain de basket, de volley ou de hand, ou même des formes. "C'est plus simple pour les personnes déficientes intellectuelles", expliquent Florian et Damien, de l'institut médico-éducatif "Le Tremplin". "Dans un gymnase classique il y a trop de lignes, alors que là elles peuvent se concentrer sur les lignes dont elles ont besoin".

A l'origine de ce projet : l'association châlonnaise de parents et amis de personnes déficientes intellectuelles, ACPEI, qui gère 8 structures et accueillent 450 personnes, enfants et adultes. Tous auront accès à cet équipement sportif qui a coûté 1,5 million d'euros.

Ce gymnase est également équipé de la technologie Lü, un mur interactif que l'on active grâce à des ballons. "On peut par exemple faire le jeu de la cible", nous dit Lucas, "Il faut viser la cible de couleur avec le ballon, mais il y a plusieurs modes et des fois la cible bouge donc c'est sportif".

Donner envie de faire du sport et faire de l'inclusion inversée

L’un des objectifs de cet équipement est de donner envie aux enfants porteurs de handicap de faire du sport et pourquoi pas de détecter de futurs sportifs, comme Daniel Royer. Le Champardennais de 35 ans est l'athlète français le plus médaillé du sport adapté et il est très fier de ce gymnase à son nom : "Je suis même plus que touché parce que je suis en fin de carrière. Ca me fait très plaisir parce que c'est comme ça que l'association me remercie et je n'ai pas les mots pour les remercier".

Le second objectif est de faire de l'inclusion inversée, précise le président de l'ACPEI : "Pour une fois ce ne sont pas les personnes handicapées qui vont dans un lieu classique et qui s'adaptent, mais on a bien l'intention de faire venir des écoliers châlonnais pour jouer avec les enfants de l'IME et profiter des installations". Le gymnase sera dédié aux écoliers de Châlons-en-Champagne 10h par semaine.

Les enfants peuvent à la fois jouer au basket et au volley © Radio France - Aurélie Jacquand

Un gymnase inauguré par Marie-Amélie Le Fur

L'inauguration de ce gymnase de 600 mètres carrés a eu lieu ce jeudi 25 novembre, en présence notamment de l'athlète paralympique Marie-Amélie Le Fur. 9 fois médaillée aux Jeux paralympiques en athlétisme, elle est aujourd'hui la présidente du comité paralympique et sportif français : "C'est vraiment une installation incroyable ! Il faut parfois, avec certains handicaps, s'affranchir des règles du sport et commencer par du jeu. Ces lignes qui s'éclairent le permettent. On espère vraiment que cet équipement fera référence".