VIDÉO - Un haut fourneau, monument préféré des Français ? À Uckange, les habitants croient en leur chance

Le parc du haut fourneau U4 d'Uckange est en compétition avec 13 autres monuments de France pour devenir monument préféré des Français, dans l'émission de Stéphane Bern. À deux jours de la clôture des votes dimanche 26 juillet, les Uckangeois croient en les chances de leur "cathédrale d'acier".

Les mains sur les hanches, en marcel dans son jardin, Alain contemple le "monstre de métal", comme l'appelle le chanteur Bernard Lavilliers. Une cheminée, d'énormes conduites de gaz, qui découpent le ciel devant sa maison : "Ca représente la Lorraine, ça. Vous vous rendez compte ? On faisait de la fonte, en Lorraine". L'oeil espiègle, il ajoute : "Et je me doute qu'un jour on en refera."

"Un monument de la classe ouvrière"

L'ancien métallo a travaillé à l'U4 jusqu'à la fermeture, en 1991. Voir son haut fourneau concourir dans l'émission de Stéphane Bern, c'est une vrai fierté : "On garde bien des églises, et des conneries, on peut bien garder un monument de la classe ouvrière, non ? Parce que ça, c'est un monument de la classe ouvrière, il faut le dire".

Ça représente la Lorraine, ça. Vous vous rendez compte ? On faisait de la fonte, en Lorraine

Le parc du haut-fourneau d'Uckange, dans la vallée de la Fensch, est en compétition avec treize autres monuments en France pour devenir le monument préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Face à lui, il y a le canal du midi, ou encore la Sainte-Chapelle à Paris. L'U4 est la seule usine en compétition.

L'U4 a même son bar-PMU à Uckange

Un monument ? Une "cathédrale d'acier", dit-on ici, dans la vallée de la Fensch. A Uckange, l'U4 est un symbole. Il a même un bar-PMU à son nom, à l'entrée de la ville en venant de l'autoroute. Jean-Pierre, un riverain qui n'y a pas travaillé - mais ses frères et sa soeur, si - a aussi de l'admiration dans la voix quand il en parle : "Moi ce qui me fait plaisir, c'est de le voir la nuit. C'est beau, ces lumières rouges qui rappellent la fonte en fusion, qui sont projetée sur le site".

Je dis aux Mosellans : votez ! Votez massivement ! Vous verrez qu'avoir cette particularité là, on ne la retrouvera pas deux fois en France sur un concours de ce type là

Lui se souvient, à l'époque où la ville était rythmée par la transhumance des ouvriers, à chaque changement d'équipe. Les "sifflements", les bruits du haut fourneau, "et quand ils dégazaient, ça projetait des fumées noires, à 20, 30 mètres de haut". L'U4 est déjà classé monument historique.

Une victoire permettrait d'attirer des subventions

Mais ce concours, c'est une véritable opportunité à saisir pour le maire, Gérard Leonardi : "Je le dis à tous les Mosellans, soyez fiers de votre département. On a peut-être le seul haut fourneau qui restera debout en France. Et votez ! Votez massivement ! Vous verrez qu'avoir cette particularité là, on ne la retrouvera pas deux fois en France sur un concours de ce type là. Une usine classée monument historique, c'est déjà très rare. Et que l'outil de l'homme soit mis en valeur ainsi, c'est très rare".

Une victoire permettrait d'attirer des subventions : "Je vais être vénal", sourit le maire, mais une victoire, "ça permettrait d'attirer des fonds publics et de faire parler de ce monument". Par exemple pour rendre ouvert à la visite du public le gueulard du haut fourneau, perché à 74 mètres de haut, au sommet du haut-fourneau. Il faudrait deux millions d'euros pour réhabiliter l'ascenseur de l'usine. De là-haut, paraît-il, on voit jusqu'à Metz, et tout le Texas Lorrain.

Tout le monde peut voter d'ici le dimanche 26 juillet, sur le site internet de France Télévisions, ou par téléphone au 32 45, pour faire gagner l'U4 d'Uckange parmi les 14 monuments en compétition.