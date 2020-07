VIDEO - Un hélicoptère bombardier d'eau à la disposition des pompiers du Gard pour l'été

C'est à la caserne de Saint-Géniès-de-Malgoirès entre Nîmes et Alès que cet hélicoptère bombardier d'eau sera stationné tout l'été. Après les incendies survenus en 2019, les pompiers du Gard voulaient d'avantage d'autonomie en l'absence des Trackers. " Cet appareil peut travailler si les avions sont absents explique le colonel Thierry Carret, directeur adjoint du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Gard et il permet de faire des choses que les avions ne pouvaient pas forcément faire, notamment lorsqu'on est sur des environnements imbriqués avec des habitations, comme en périphérie d'une commune. Ça permet aussi, sur des feux type Générac, d'avoir une permanence et ça pour les pompiers, ça a une valeur ajoutée exceptionnelle. "

Le colonel Thierry Carret, directeur adjoint du SDIS 30 Copier

Un largage toutes les 3/4 minutes

Cet Ecureuil B3 d'une contenance de 1000 litres d'eau pourra intervenir rapidement sur certains départs de feux. "Lorsque le point d'eau est à proximité, on peut avoir un largage toutes les 3/4 minutes. Le remplissage se fait n'importe où en 1 minute. On l'a mis à Saint-Geniès car c'est une zone où on a de nombreux départs de feu. " Coût de la location pour l'été : près de 300 000 euros. "C'est 49% le département, 51% les communes explique Alexandre Pissas, le président du SDIS. C'est rendu nécessaire par le fait qu'on n'a plus les Trackers et les Trackers, c'est l'Etat qui les finançait. Le directeur (du SDIS) m'a dit : "vu la saison qu'on a eu l'an dernier, il faut qu'on soit prêt à faire face." C'était une dépense nécessaire. Le 2 août 2019 quand Franck Chesneau a perdu la vie, ça a été un traumatisme pour nous." L'hélicoptère entrera en fonction dès le 11 juillet.

à lire aussi Le dispositif de lutte contre les feux de forêt présenté à Nîmes