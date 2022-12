VIDÉO - Un jeune photographe poitevin a immortalisé l'exode en Ukraine

Sébastien Réau est un jeune photographe poitevin revenu du conflit en Ukraine avec près de 2.000 photos. Des photos qu'il n'a développées que bien après, travaillant avec des boitiers argentiques. À la fin de ses études, cet étudiant en philosophie voulait partir dans un road-trip en France et prendre des photos sur son "errance". En février, le conflit ukrainien est arrivé. Il lui a fallu une journée de réflexion avant de prendre la direction de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il a vécu trois mois à bord de sa voiture pour prendre des clichés de l'exode des populations ukrainiennes et des dommages de la guerre en Ukraine. Il a navigué entre la Pologne, Hongrie, Moldavie, Roumanie et donc Ukraine. Il cherche maintenant à monter une expo photos sur Poitiers pour montrer son travail avant de repartir sur place.

