VIDEO Un laser pour effacer les tags sur les murs de Poitiers

Une machine de décapage laser au secours de la brigade anti-tags de la ville de Poitiers. Pour faire face aux nombreuses vagues d'inscriptions sauvages sur les murs et les bâtiments publics, la ville de Poitiers a délégué à une entreprise privée l'effacement des tags, pour soutenir la brigade anti-tags de la ville grâce à un procédé de sablage. Autre piste, la ville a fait appel ce jeudi à une entreprise de Limoges pour faire une démonstration d'un nouveau procédé d'effacement des graffitis grâce à une machine laser.

Pas de traces de notre passage

Jawad Enbiri, le directeur général de la société Polylase basée à Limoges "Grâce à cette machine, on peut effacer tous types de graffitis, et l'avantage, c'est qu'on peut s'attaquer à tous types de supports, et il n'y a aucune projection, on détruit la pollution sur le mur, et on ne laissera pas de traces de notre passage, on a juste besoin d'électricité pour brancher notre machine." La ville de Poitiers qui réfléchit à adopter ce type de procédés, plus efficace et moins polluant que celui du sablage.