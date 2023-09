VIDÉO - Un lève-cavalier au centre équestre de Rousson dans le Gard

Le centre équestre Magali à Rousson s'équipe d'un lève cavalier, le premier du genre dans le Gard. Un matériel qui a couté 8.500€ avec le partenariat de l'association Passion et Partage. Il permettra à des enfants (jusqu'à 20 ans) présentant une déficience motrice ou un polyhandicap d'avoir accès à la pratique du cheval, on appelle cela l'équithérapie. Des enfants notamment accueillis par le S ESSAD APF France handicap du Gard , un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile.

Le premier lève cavalier et module de selle

Un équipement complet à destination d'enfants en situation de handicap. Ils sont 49 enfants et adolescents accompagnés par le SESSAD APF France handicap du Gard qui présentant une déficience motrice avec ou sans troubles associés ou un polyhandicap. Pour certains d'entre eux, les deplacements se font en fauteuil roulant electrique (ou manuel), de bequilles ou de déambulateurs.

Pour favoriser l'accès à la pratique de l'équithérapie, le SESSAD a fait l'acquisition d'un matériel permettant l'accès au cheval et à ses nombreux bienfaits. "Sans la mobilisation" indique-ton "de l'association Passion et Partage et le partenariat avec le centre équestre roussonnais , cette acquisition n'aurait pas été possible".

