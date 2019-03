VIDEO : un Nordiste veut battre le record du monde d'immersion en eau glacée pour lutter contre les cancers infantiles

Romain Vandendorpe a 32 ans. Dans un an, le Nordiste, qui vit en Belgique, tentera de battre le record du monde d'immersion en eau glacée. Un défi qu'il veut relever pour faire connaître la cause des enfants atteints de cancers.

Nord, France

Il a été très touché par la mort de la petite Augustine, en octobre 2018. C'est ce qui a poussé Romain Vandendorpe à se surpasser. Le Nordiste, qui vit à Comines-Warneton en Belgique, se prépare depuis début janvier à relever un défi de taille. Il veut battre le record du monde d'immersion en eau glacée, c'est-à-dire en dessous de 3 degrés. Une manière de faire parler de la lutte contre les cancers de l'enfant, dont a succombé celle qu'on surnomme "Wonder Augustine", décédée d'un cancer du cerveau.

Dans la piscine gonflable installée dans son jardin, il s'immerge presque tous les jours dans une eau très froide. Son objectif tenir plus d'une heure et cinquante-trois minutes, c'est le record actuel tenu par un Chinois. Et il s'est donné un an pour y parvenir. Romain Vandendorpe tentera de surpasser ce record insolite le 21 mars 2020.

Notre reporter de l'extrême Clément Polyn a pris une petite leçon d'immersion en eau glacée avec le Nordiste. La vidéo juste en dessous.