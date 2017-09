VIDÉO - Un nouvel accueil de jour à Laval pour les personnes âgées en perte d'autonomie

Un nouvel accueil de jour a ouvert ses portes à Laval, 40 rue Davout, dans le quartier Saint-Nicolas. C'est un lieu pour les personnes âgées souffrant de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, ou de sclérose en plaques notamment.

Il y a désormais un nouvel accueil de jour à Laval, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de sclérose en plaques ou d'autres maladies neurodégénératives. Il est situé au 40 rue Davout, dans le quartier Saint-Nicolas de Laval.

Un accueil de jour en dehors d'un Ehpad

Avant, le CCAS de Laval, le Centre communal d'action sociale, proposait deux accueils de jour situés dans les Ehpad l'Hestia et l'Épine à Laval, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désormais, l'accueil de jour unique est installé au 40 rue Davout, quartier Saint-Nicolas à Laval, dans un local indépendant. Et les personnes âgées accueillies s'y sentent beaucoup mieux.

"On prend notre temps, c'est familial, on est bien" - Maria, 79 ans.

"Ça m'apporte beaucoup de choses de venir ici, on fait un peu de tout, on fait connaissance, et ça enlève de la solitude", sourit Maria, 79 ans, qui vient à l'accueil de jour deux fois par semaine. Selon elle, ce nouvel accueil de jour est bien mieux que les anciens situés en Ehpad. "Avant, il fallait vite finir de manger, débarrasser, nettoyer les tables, balayer, et remettre le couvert pour le soir. Tandis que là, on prend notre temps. C'est familial là, on est bien".

Le personnel aussi se sent bien dans ce nouvel accueil de jour. "On se sent plus chez nous, on est plus libre que quand on était en Ehpad. C'est vraiment leur lieu", confirme Marie-Claude Fouassier, l'une des animatrices de l'accueil de jour.

Accomplir les gestes du quotidien pour ralentir les effets de la maladie

Ici les personnes âgées aident à mettre le couvert, à débarrasser, font des activités comme à la maison, cuisiner, faire de la couture, plier du linge. L'objectif est d'essayer de ralentir les effets de la maladie explique Danielle Nicolle, la directrice du Pôle Accueil Aidants et Aidés de Laval, le P3A. "L'objectif de l'accueil de jour c'est bien de travailler l'autonomie de la personne, de lui redonner confiance en elle, pour qu'elle garde son autonomie, accomplir les actes qu'ils feraient chez eux. On les accompagne pour maintenir cette habitude".

Cinquantaine personnes âgées fréquentent chaque semaine l'accueil de jour de Laval, par groupe de 10 maximum. Mais la demande est grande : il y a une quinzaine de personnes sur liste d'attente.

Une dizaine de personnes âgées viennent manger le midi à l'accueil de jour de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

Le salon de l'accueil de jour de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

Le salon de l’accueil de jour de Laval. © Radio France - Charlotte Coutard

Un futur grand pôle pour les personnes âgées en perte d'autonomie

Mais cet accueil de jour au 40 rue Davout n'est que provisoire. Un grand pôle d'accueil et de soutien aux aidants et aux aidés doit sortir de terre un peu plus loin également rue Davout. Il regroupera l'ensemble des services proposés aux personnes âgées en perte d'autonomie, dont l'accueil de jour, et le soutien psychologique aux aidants. Les travaux doivent commencer en juin 2018, pour une livraison fin 2019 / début 2020. Coût total : 500 000 euros.