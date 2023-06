VIDEO - Un ostéopathe propose des séances en Langue des Signes dans l'Hérault

Les personnes sourdes et malentendantes peuvent souvent se sentir exclues dans leur quotidien. Notamment lors de rendez-vous médicaux ou de soins. Pour mieux les inclure, un ostéopathe de Montpellier propose des séances en Langue des Signes Française (LSF). Il s'est formé pendant des mois pour la maitriser complètement. Marc Spaak se rend au domicile de ses patients et patientes à vélo , dans la métropole de Montpellier. Il se déplace aussi dans le reste du département de l'Hérault.

En France il y a 300.000 personnes sourdes. Dont 100.000 qui parlent la langue des signes française (LSF). Seule une dizaine d'ostéopathes la pratiquent. Mark Spaak est le seul dans l'Hérault. Il reçoit des demandes de tous les coins de la France. "Beaucoup de personnes loin me contactent. J'ai des gens de Lille, de Nantes par exemple. Mais je ne peux pas me déplacer jusque là bas. Il y a vraiment un grand besoin d'ostéopathes qui savent signer puisque ces personnes là me contactent."

"C'est comme si nous, on allait chez le médecin dans un autre pays, dans une langue qui nous est complètement étrangère."- Marc Spaak, ostéopathe à Montpellier

Si l'ostéopathe de Montpellier reçoit tant de demandes de personnes sourdes c'est parce qu'aller voir un praticien qui ne peut ni communiquer, ni répondre aux questions c'est "un peu compliqué. " Marc Spaak continue : "C'est comme si nous, on allait chez le médecin dans un autre pays, dans une langue qui nous est complètement étrangère."

Françoise est sourde et souffre depuis plus d'un an de douleurs à l'épaule. Elle avait renoncé à se soigner avec des professionnels qui ne peuvent pas échanger avec elle. "Je suis déjà allée chez l'ostéopathe. Mais on ne communiquait que par écrit sur des morceaux de papier. Mais c'était trop compliqué. Il ne répondait pas à mes questions quand elles devenaient trop précises " explique la retraitée en signant. Traduction faite par Marc Spaak. Elle est donc soulagée d'avoir rencontré ce professionnel qui signe. "C'est plus simple de communiquer. Je me sens à l'aise."

Cet ostéopathe peut aussi aller à Nîmes. Mais il ne se déplace pas que pour une personne. Il faut regrouper minimum trois demandes un même jour pour qu'il vienne.

