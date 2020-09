VIDEO - "Un outil au service d'une autre politique alimentaire", Alice Wanneroy, adjointe au maire de Tours

La mairie de Tours abandonne son projet de cuisine centrale commune avec le CHRU. Un projet pourtant validé en conseil municipal il y a près d'un an. Mais la nouvelle équipe municipale ne veut pas d'un projet aussi lourd pour mieux préparer les plus de 8000 repas quotidiens pour ses écoles.

Pourquoi ce revirement ? Pourquoi abandonner ce projet de cuisine centrale mutualisé entre la mairie de tours et le CHRU qui avait été voté en conseil municipal le 13 novembre 2019 ? Adjointe au maire de Tours déléguée entre autres, à l'alimentation et à la transition agro-écologique, Alice Wanneroy était l'invitée de France Bleu Touraine ce mercredi :

"Pour nous la cuisine centrale doit être un formidable outil pédagogique. _On veut en faire un outil au service d'une autre politique alimentaire et de sensibilisation pour nos enfants_. Et nous avons considéré que le rapprochement avec le CHRU n'allait pas dans ce sens".

Notre objectif est de proposer d'ici la rentrée de septembre 2021, un repas végétarien quotidien pour les familles qui le souhaitent"

"Pour nos enfants, on veut davantage de bio, plus de local, plus de végétarien aussi et une alimentation moins carbonée. Essayer de reréflechir l'équilibre général de l'assiette des petits tourangeaux et tourangelles".

Un coût estimé à 10 millions d'euros

"L'investissement en soi reste le même pour la ville. Dix millions d'euros. Après, l'ancienne municipalité comptait sur ce projet mutualisé pour faire des économies de fonctionnement. Je suis prudente à ce sujet, ce sont souvent des fausses bonnes idées, je ne suis pas sûre qu'au bout du bout on fasse vraiment des économies. Et de toute façon, ce nouvel outil nous permettra de faire des économies car la cuisine centrale actuelle n'est plus du tout optimisée".

La mairie de Tours s'engage à respecter le calendrier initial, à savoir une entrée en fonction dès 2023.

Et le CHRU ? " Si on ne travaillera pas ensemble sur l'outil de production, on travaillera ensemble sur l'approvisionnement et la qualité."