VIDEO - Un petit coin de Caraïbes au Grau-du-Roi

C'est Le spot de l'été au Grau-du-Roi. Depuis 2016, le banc de sable qui s'est formé à l'entrée du chenal Sud de la station balnéaire gardoise attire de plus en plus de monde. En été, on compte jusqu'à une centaine de bateaux amarrés à l'abri.

C'est le nouvel eldorado du Grau-du-Roi. Le banc de sable qui s'est formé depuis quelques années à proximité du chenal Sud et de la plage de l'Espiguette est devenu LE spot pour de nombreux plaisanciers. En été, on compte jusqu'à une centaine de bateaux amarrés à l'abri du banc. Il ne faut que quelques minutes depuis Port-Camargue pour y accéder. Les bateaux viennent aussi de Carnon, Palavas voire Sète. "C'est ce qu'on appelle nous la cantine du port plaisante Eric Brosselin, bosco à Port-Camargue. C'est le rassemblement pour l'apéritif, matin, midi et soir. " L'endroit attire les bateaux mais aussi les jet-ski, les paddle, les baigneurs, les plongeurs, les pêcheurs ou les kite-surfers. L'endroit est également accessible à pied par le camping de l'Espiguette. Il faut ensuite longer la digue jusqu'au banc de sable. Quelques kilomètres au total.

"Le mouillage idéal avec la plage au pied du bateau"

Les bateaux sont au mouillage derrière le banc de sable pour être à l'abri du clapot. On peut se baigner des deux côtés. "Là où mouillent les bateaux, on passe de 5 mètres à 40 cm précise le bosco. De l'autre côté, la plage est en pente douce." La zone pourtant est protégée. "On a le parc Natura 2000 qui se trouve à la pointe du banc de sable avec des hippocampes. La zone de mouillage est donc balisée avec des bouées jaunes mais il faudrait une réglementation pour éviter les accidents" confie Eric Brosselin.

Un banc qui ne cesse de grandir

Le banc de sable est devenu au fil des ans une véritable presqu’île de plusieurs centaines de mètres de longueur. Elle ne cesse de s’agrandir chaque année. Impossible de savoir comment elle va évoluer. "Tout dépend des conditions météo en hiver, si on a des tempêtes avec le vent de Sud qui va ramener le sable le long de l'Espiguette. Tout dépend des courants, des pluies puisque le Rhône amplifie le phénomène avec de l'autre côté le Vidourle et le canal du midi. Il est clair qu'à long terme, on aura un problème à l'entrée du chenal Sud pour la circulation d'eau et ensuite pour l'accès de Port-Camargue et du Grau-du-Roi." Plusieurs centaines de milliers de mètres cube de sable rechargent en effet le banc chaque année. Du sable qui est régulièrement pompé pour combler les plages du Grand-Travers et de Carnon, situées de l'autre côté de la baie, qui elles, disparaissent petit à petit. "Ce qui est sûr, c'est que le phénomène va plus vite que la machine et que l'homme aujourd'hui" conclut le bosco. Les autorités compétentes sont toutes au courant du phénomène. Elles cherchent des solutions à mettre en oeuvre." Ça sera compliqué.

"Le banc de sable est devenu la cantine du port". © Radio France - Sylvie Duchesne

Erik, un plaisancier qui réside à l'année à Port-Camargue et Eric Brosselin, le bosco © Radio France - Sylvie Duchesne