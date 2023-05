VIDEO - Un pylône pour capter la 4G installé par hélicoptère en Dordogne

Le bruit du moteur s'intensifie. Le souffle des hélices soulève les brins d'herbe. Soudain, dans le ciel dépourvu de nuage de ce jeudi 31 mai, il apparaît. Un hélicoptère rouge et blanc atterrit dans un champ sur les hauteurs de Clermont-de-Beauregard. Il doit aider à l'installation des derniers tronçons d'un nouveau pylône de téléphonie mobile de 36mètres de haut pour couvrir le village en 4G.

"Les gars vont monter à l'échelle, s'accrocher avec les harnais et attendre que l'hélico amène le premier élément", explique Pierre, l'un des pylônistes, qui reprend sa respiration. D'habitude, les pylônes sont mis en place par une grue. Mais les arbres sur la zone les ont contraint à l'utilisation d'un hélicoptère. "C'est plus impressionnant, le vent, la poussière, le bruit... on ne peut pas se parler donc il faut être très attentif", poursuit celui qui a trente ans d'expérience dans le métier.

"Une forte demande"

Un peu plus d'une heure et quelques allers-retours d'hélicoptère plus tard, le pylône est dressé. "C'est génial, nous sommes fiers de construire ce type d'œuvre, ça ressemble à la Tour Eiffel", se réjouit Julien Arin, le responsable des travaux. D'autant plus que selon lui, téléphone est vraiment nécessaire maintenant.

C'est la raison pour laquelle le syndicat mixte du Département, Périgord Numérique, souhaite installer de nouveaux pylônes sur le territoire. Le directeur, Jean-Philippe Sautonie, note une "forte demande de la population". "C'est une volonté d'assurer le déploiement du très haut débit et de la 4G, il restait de très nombreuses zones blanches en Dordogne", déclare-t-il en observant l'installation en cours. Elle devrait permettre d'apporter une couverture à une vingtaine de foyers supplémentaires selon Périgord Numérique.

La colère du voisin

Mais cette antenne relai n'est pas au goût de tous les habitants. L'un d'eux, Jean-Marc Baudouin, s'y oppose depuis plusieurs semaines. Il tient, à 200 mètres du pylône, le site Tikal Nature qui prône un reconnexion à la nature. "Dans le dojo par exemple, les téléphones sont interdits, le wifi aussi. Ici c'est un site magnifique en pleine nature et on met un pylône", déplore-t-il.

Jean-Marc Baudouin compte attaquer en justice le propriétaire du terrain où le pylône a été installé. © Radio France - Gabin Grulet

Jean-Marc Baudouin estime aussi que les pylônes déjà en place suffisent pour capter la 4G dans le village. Il s'inquiète des dangers des ondes émises pour la santé et de la "laideur des antennes qui polluent la campagne". L'habitant a lancé une pétition contre le projet et envisage maintenant d'attaquer en justice le propriétaire qui a loué son terrain à l'opérateur Orange ainsi que la maire Laurette Chinouilh.

Le pylône de Clermont-de-Beauregard est le 90ème du département. Une antenne sera posée dessus dans les prochains mois pour une mise en service en octobre. Le 100ème devrait arriver à la rentrée de septembre selon Périgord Numérique.