VIDEO - Un sarcophage du VIIème siècle retrouvé intact à Saint-Dizier

Un sarcophage du VIIème siècle a été retrouvé intact vendredi 26 juin sur un site de recherche archéologiques à Saint-Dizier (Haute-Marne). Dans la sépulture, des ossements, une bague et une céramique.

Pour les archéologues, c’est un évènement assez rare : la découverture d’un sarcophage intact. Ce sarcophage du VIIème siècle a été découvert vendredi 25 juin à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Depuis 10 ans, une campagne de fouilles a lieu sur le site, au sein d’une vaste nécropole, sous la houlette des archéologues de l’Inrap, l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

L’ouverture du sarcophage a été vécue en direct sur la page Facebook de la mairie de Saint-Dizier.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sans doute un personnage important

Le sarcophage mesure 2m12 de long pour une hauteur d’environ 90 cm. Sa taille, mais aussi son emplacement au cœur de cette salle privilégiée, montrent qu’il "s’agit sans doute de la sépulture d’un personnage important, doté d’un prestige et d’un rang élevé", indique le communiqué de la ville de Saint-Dizier.

L’ouverture du sarcophage a également révélé la présence d'une bague et d'une céramique.

"Cette découverte confirme l’importance de ce lieu pour comprendre la création des villages au Moyen-âge", explique la maire de Saint-Dizier. Un long travail d’enquête s’ouvre désormais pour découvrir le rang de cette personne qui repose depuis plus de treize siècles et "qui peut-être expliquera les centaines de sépultures concentrées autour d’elle".