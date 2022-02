VIDÉO - Un toit pour Latifa et ses trois enfants à Beaucaire dans le Gard

Depuis près d'un mois, Latifa et ses trois enfants, vivent et dorment dans des conditions indignes à Beaucaire (Gard). Leur appartement a été détruit par les flammes obligeant la famille à dormir dans un réduit de son commerce. Les recherches pour trouver un nouveau logement sont restées vaines.

Latifa et ses enfants vivent et dorment dans des conditions indignes à Beaucaire.

Voila près d'un mois que Latifa, une commerçante de Beaucaire (Gard) vit avec ses 3 enfants dans un réduit de son magasin. Son appartement a été entièrement détruit dans un incendie le 28 janvier dernier. Latifa a entamé des démarches pour obtenir un logement social afin de retrouver des conditions de vie décentes mais pour le moment elles n'ont pas abouti.

La maman quadragénaire est toute prête à craquer, "seuls les sourires de mes enfants et le soutien de mes amis me font tenir". La mairie de Beaucaire et les services ont été alertés, une solution pourrait peut-être se dégager dans la semaine. En attendant, "il faut tenir et ce n'est pas simple surtout pour mes petits" indique la commerçante, elle ne réclame "ni de quoi se nourrir, ni de l'argent mais seulement un toit pour mes enfants".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un bruit et le feu qui détruit tout

19 heures 45 ce 28 janvier, une fuite de gaz - probablement - le vacarme et le feu qui détruit tout. Depuis, Latifa, Elies, Romaissa et Farès-Mustapha, 12 ans, 3 ans et 3 mois vivent et dorment à la diable dans l'arrière boutique. Pas de lumière, il fait froid et le sourire des enfants qui a du mal à calmer les angoisses de leur maman Latifa : "je ne m'attendais pas à vivre une telle situation, à voir mes enfants dans cette difficulté" explique la quadragénaire, "il me faut un toit, c'est trop long, je vais craquer".

Reportage "on air" sur France Bleu Gard Lozère. Copier

Heureusement les gens, mes voisins m'aident

Dormir dans un réduit de quelques mètres carrés, une "horreur" qui a touché beaucoup des voisins immédiats de la famille beaucairoise : "très vite, on a eu des couches pour le bébé, du lait, des vêtements" souligne Latifa, "pour la toilette, mon voisin m'accueille, pour le linge aussi". Heureusement la famille à du soutien.

Celui de Laure Cordelet du rassemblement citoyen de Beaucaire : "On l'aide à tenir le coup, c'est incroyable comme situation, elle n'est pas ,loin de craquer, même le maire l'a vue pleurer et c'était pas du cinéma". Julien Sanchez - avec beaucoup d'humanité témoigne-t-on - et les services tirent toutes les sonnettes possibles, bailleur privé, public pour l'heure sans réponse ferme et définitive.

Une lueur d'espoir (peut-être dans la semaine), un appartement pourrait se libérer : "en espérant une bonne étoile au-dessus de nos têtes" dit Latifa.

"C'est très long et la situation de Latifa est intenable". Copier