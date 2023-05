VIDÉO - Un village de la Mayenne organise des courses de trottinettes chaque 1er mai

C'est une tradition unique en Mayenne : des courses de trottinettes sont organisées tous les 1er mai dans le village de Saint-Georges-le-Fléchard, dans les Coëvrons. C'était la 7ème édition ce lundi 1er mai 2023. Une centaine de personnes y ont participé, des enfants mais aussi des adultes avec des relais. La course est devenue un événement incontournable du village. "Tout le monde se souvient que le 1ᵉʳ mai, c'est les trottinettes", se réjouit Sébastien Certenais, le président du comité des fêtes de Saint-Georges-le-Fléchard, qui organise les courses.

ⓘ Publicité

Des participants de tout âge

Les participants à ces courses ont parfois plus de 60 ans, comme Yves. "C'est physique quand même, ça surprend ... Faut s'habituer à la machine", sourit le sexagénaire, qui est venu avec ses petits-enfants. Certains coureurs plus jeunes élaborent même des stratégies pour franchir le plus vite possible la ligne d'arrivée : "Les virages, il faut les prendre par l'extérieur et rentrer par l'intérieur. Et puis la ligne droite là-bas, c'est la plus importante. Après, c'est que de la petite route du coup, on ne peut pas trop doubler. On va se concentrer sur les lignes droites et les départs", explique Gabriel, scolarisé dans un collège de Meslay-du-Maine.

Le comité des fêtes de Saint-Georges-le-Fléchard s'est lancé dans l'organisation de cet événement pour faire "quelque chose qui change et qu'on ne retrouve pas ailleurs". "On peut faire participer tout le monde, à partir de 4 ans ... On a été jusqu'à 68 ans pour notre plus vieux coureur. Ça permet d'avoir toutes les générations et tout le monde dans la même journée ensemble", se félicite le président du comité, Sébastien Certenais.