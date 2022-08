VIDEOS - Un violent orage fait des dégâts à Brignoles, durant les Médiévales

Comme souvent dans le département du Var, les orages peuvent être courts mais extrêmement violents, impressionnants et faire des dégâts. Cela a été le cas ce dimanche, à Brignoles. Alors que la ville célébrait les Médiévales), après deux ans d'absence, un orage a eu la mauvaise idée de s'inviter et perturber la fête.

14,8 mm de pluie et des rafales à 100 km/h

D'après le maire, Didier Brémond, il est tombé ce dimanche après midi 14,8 mm de pluie en quelques minutes, associé à un vent de 100 km/h, sans oublier la grêle. Dans un message posté sur Facebook, l'élu annonce que "deux blessés légers sont à déplorer, ainsi un certain nombre de dégâts matériels un peu partout". La grande parade de clôture a ainsi été annulée. Toujours selon le maire, ce dimanche soir, 141 foyers étaient privés d'électricité.

Des vidéos impressionnantes

L'orage a été soudain et rapide et a surpris de nombreux habitants et touristes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos impressionnantes ont été postées, ainsi que des photos des dégâts : panneaux publicitaires au sol, chapiteaux effondrés, arbres tombés sur des voitures...

