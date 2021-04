VIDEO : Une chaîne humaine géante contre le projet autoroutier Castres-Toulouse à Teulat dans le Tarn

Ils disent "NON" au projet de construction de l'Autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Le collectif tarnais « Pas d’Autoroute Castres Toulouse » (PACT) et l'association Stop Carrière Montcabrier 81 ainsi que les habitants ont manifesté ce samedi après-midi sur la RN126 à Teulat (Tarn).

La projet de construction de l'Autoroute A69 entre Toulouse et Castres ne fait pas l'unanimité. Le collectif tarnais « Pas d’Autoroute Castres Toulouse », le PACT et l'association Stop Carrière 81 ont appelé à manifester contre la construction de cet axe reliant le Tarn à la Haute-Garonne. Au moins 600 personnes se sont réunies sur la RN 126. Image symbolique de ce rassemblement, une chaîne humaine géante s'est créée le long des champs pour sauvegarder des parcelles agricoles qui risquent de disparaître au profit de l'autoroute.

"L'A69 ? Nous n'en avons pas besoin !"

Actuellement, pour rejoindre Castres depuis Toulouse, il faut compter environ 1h15 par la route nationale 126. Une route qui peut bénéficier d'un coup de neuf mais qui ne nécessite en aucun cas la construction d'une autoroute selon Patrick Plicque, maire de Verfeil : "Je pense que la solution alternative n'a jamais été exploitée. L'autre alternative, c'était tout simplement récupérer la route nationale et l'agrandir à certains endroits et faire quelques ponts et tunnels aux endroits qui sont délicats. Pas besoin d'autoroute !" a-t-il affirmé.

Des communes scindées en deux par l'autoroute

Les Tarnais sont remontés. Pour cause, leur paysage risque de changer dans les années à venir. "Les dégâts ? Il ne s'agit pas simplement de s'opposer. Il s'agit aussi de proposer un autre chemin. La solution la plus raisonnable, la plus respectueuse de l'environnement et qui nous permettra de nous assurer le futur, c'est justement de réaménager la RN 126. Être obligé de payer 20 euros par jour pour pouvoir aller travailler. Je trouve que c'est inadmissible" fustige Henry, habitant de Teulat.

En 2018, l'A69 a été déclarée d'utilité publique. Elle est désormais bien engagée malgré des années d'oppositions et de recours de la part d'élus et de citoyens.