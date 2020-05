Ce mercredi soir, encore, à 20h dans les rues de Besançon, Nada et Christine vont rendre hommage en musique aux personnels soignants qui luttent contre le coronavirus. La jeune syrienne accompagne par le chant les airs d'accordéons de la retraitée bisontine rencontrée durant ce confinement.

VIDEO - Une chanteuse syrienne et une accordéoniste honorent musicalement les personnels soignants à Besançon

Le confinement peut aussi rapprocher les gens. Comme et grâce à la musique aussi. C'est la belle histoire qui lie, depuis ce mois d'avril, Christine et Nada, dans les rues de Besançon (Doubs). Régulièrement, le soir à 20h dans la rue des Granges -au pied des immeubles anciens du centre ville historique- elles se retrouvent pour rendre hommage en musique aux personnels soignants qui fait face à l'épidémie de Covid-19 depuis plus de deux mois. Comme ça sera encore le cas ce mercredi soir.

Le chant de Nada a rejoint l'accordéon de Christine

Au début du confinement, Christine, retraitée bisontine, jouait seule de son accordéon. Et Nada l'a finalement rejointe pour l'accompagner au chant. Cette jeune Syrienne, qui a déjà vécu la contrainte du confinement dans son pays natal sous les bombardements (sans électricité, sans téléphone et internet, souhaitait chanter pour les soignants et autres personnels de services.

Pour manifester également un peu de solidarité entre voisins durant cette longue période confinée.

Chansons populaires reprises par les voisins à leurs fenêtres

Et tout en respectant scrupuleusement les règles de distanciation sociale et les gestes barrière, Christine et Nada interprètent ainsi des chants populaires ("Bella ciao" ou encore "L'Auvergnat") qui permettent aux riverains de les reprendre en choeur depuis leurs fenêtres.