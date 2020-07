VIDÉO - Une croix toute neuve installée au sommet du Pic Saint-Loup

Un nouvelle croix toute neuve trône au sommet du Pic Saint-Loup, l'emblématique petite montagne du nord de Montpellier. Elle a été installée ce vendredi matin par hélicoptère. La précédente avait été sciée par des vandales au mois de mai. Elle a été reconstruite à l'identique dans un atelier des Pyrénées Orientales (par Alinéa Côté Enseignes). Pour l'occasion, quelques élus de la région, des représentants de l'Église et des amoureux du pic ont fait l'ascension.

Le rendez-vous était fixé à 8h45 sur le parking au pied du pic sur la commune de Cazevieille. Le maire Jean Vallon était là pour accueillir Carole Delga la présidente de la Région Occitanie (qui finance l'opération à hauteur de 15.000 euros), en short et chaussures de marche. Elle a tenu a faire l’ascension : "J'ai été très émue de cette dégradation. C'est un emblème important pour les croyants et les non-croyants. Je tenais à ce que la Région apporte sa contribution."

Carole Delga présidente de la région Occitanie explique pourquoi elle tenait à faire cette ascension Copier

Carole Delga présidente d'Occitanie et Yvon Pellet maire de Saint Génies des Mourgues © Radio France - Sébastien Garnier

"C'est un jour important pour les chrétiens mais les laïcs aussi. J'ai découvert l'impact que la destruction de cette croix a pu avoir sur un tas de personnes qui ont manifesté leur tristesse." Monseigneur Guellec, qui a béni la croix

Alain Guellec évêque auxiliaire de Montpellier. Il est arrivé dans l'Hérault il y a un an et a découvert à cet occasion le pic Copier

La nouvelle croix déposée au sommet en moins de deux minutes

La croix, de neuf mètres de haut et pesant un peu plus d'une tonne, a été acheminée par les airs en hélicoptère. L'opération a duré moins de deux minutes (l’hélicoptère ne peut pas rester longtemps en stationnaire). Aussitôt déposée sur son socle en béton, la croix a été vissée, puis une structure en inox a été installée autour de son pied pour prévenir tout nouvel acte de vandalisme. "Cette protection fait 2,20 m de haut . Quelqu'un qui monterait avec une perceuse mettrait deux ou trois jours à la faire tomber. _On a réduit les risques de 99%_" précise Olivier Morato, de l'entreprise Alinéa Côté Enseignes.

Tout s'est bien passé. La croix est descendue sur le socle dans les ancrages comme il fallait, elle est orientée comme il le faut. C'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait du public, habituellement on le fait à huis clos."

Sébastien Garnier a enfilé ses chaussures de randonnée pour monter jusqu'à la croix Copier

Olivier Morato de l'entreprise Alinéa Côté Enseignes basée dans les PO qui a reconstruit la croix. Il a supervisé l'installation périlleuse . Copier

Le nouvelle croix du Pic Saint Loup © Radio France - Sébastien Garnier

Olivier Morato de l'entreprise Alinéa Côté Enseignes basée dans les Pyrénées Orientales qui a reconstruit et installée la croix Copier

