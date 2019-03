VIDEO Une déchetterie mobile dans le Grésivaudan en Isère

Saint-Jean-le-Vieux, France

La communauté de commune du Grésivaudan lance un service original dans la Région : une déchetterie mobile! Les communes de montagne les plus éloignées des déchetteries voient désormais venir à elles régulièrement un camion, qui une fois sa remorque dépliée propose une mini déchetterie complète.

A la base de l'initiative il y a le constat que depuis la mise en place de l'apport volontaire il y avait une sorte d'inégalité de service entre des communes de plaine dotées de déchetterie et des habitants de montagne contraints de faire plusieurs kilomètres.

Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Hilaire-du-Touvet, Les Adrets, Saint-Mury-Monteymond et Chamrousse ont ressenti le besoin de faire appel à cette déchetterie mobile qu'elles avaient aussi assez de place pour accueillir. La fréquence de passage va d'une fois par trimestre à une fois par semaine. Le Grésivaudan a signé un contrat de 5 ans avec la société Véolia pour la mise en oeuvre d'un service qui pourra être ajusté, et réajusté en fonction de son succès et des besoins.

France Bleu Isère est allé voir la déchetterie mobile et recueillir quelques réactions et explications à Saint-Jean-le-Vieux