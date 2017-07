VIDEO - Une dizaine de chiens et de chats abandonnés en une semaine... le refuge de Châtelaillon submergé!

Les abandons de chiens et de chats se multiplient depuis le début de l'été. Leurs propriétaires partent en vacances, mais sans eux! Ils n'hésitent pas à les laisser devant l'ASPAC, l'association protectrice des animaux basée à Châtelaillon, près de la Rochelle.

Une dizaine de chiens, quelques chats... en l'espace d'une semaine, l'association de protection des animaux de Châtelaillon a du gérer de très nombreux abandons.

Et c'est le cas déjà depuis le début de l'été. Des propriétaires n'hésitent pas à laisser leurs bêtes au moment de partir en vacances.

" Ce matin, il y avait deux petits chats, un chien, un boxer attaché... hier aussi, on a ramassé un chien" explique Marie-Cécile Guérin, la directrice de l'ASPAC. "Les chats, il y en a tellement, on est obligé de les mettre dans le bureau, vous imaginez!"

L'identification des propriétaires est compliquée

L'association a bien essayé d'identifier les propriétaires qui abandonnement leurs animaux. "J'avais demandé à la préfecture des caméras. Mais elle nous l'a interdit. Les caméras servent à protéger les personnes, les biens, pas les animaux" déplore Marie Cécile Guérin

La SPA parle de 60 000 abandons en France en période estivale.

Heureusement, il y a aussi de belles histoires...

Comme celle de Virginie, qui a découvert un petit chat, Grenzy, dans le camping où elle séjourne. Elle est venue l'amener à l'association... Mais elle est repassée, elle ne pouvait pas le laisser. Elle a décidé finalement de le garder...