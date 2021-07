VIDÉO - une école de natation municipale à Gallargues-le-Montueux dans le Gard

Une école de natation municipale à Gallargues-le-Montueux. Elle a ouvert son bassin ce lundi et fonctionnera tout l'été. Un service pour le moment payant sur une initiative de la mairie de cette commune gardoise qui vise les plus jeunes d'entre-nous, majoritairement concernés, par les noyades.

La première école de natation municipale a ouvert ses portes ce lundi à Gallargues-le-Montueux . Une petite dizaine de gamines et de gamins ont pu profiter de cette initiative de la mairie bien utile alors que les accidents avec parfois des conséquences graves se multiplient dans les piscines privées ou publiques, les rivières ou bien la mer.

80% d'enfants en bas âge

La noyade concerne majoritairement les 4-12 ans. En 2018 : 44 Décès dans cette tranche d'âge (piscine, mer, rivière) dont 17 décès (les tout petit dans les piscines privées). Des chiffres - potentiellement - en augmentation alors que initiation en milieu scolaire notamment n'a pas eu lieu en raison de la situation sanitaire. 654 noyades en France dont 314 documentées (avec intervention) ayant occasionnées 79 décès entre le 1er juin et le 5 Juillet de cette année. Des noyades qui concernent les + de 65 ans (25%) et les enfants entre 0 et 5 ans (21%).

Reportage à l'école de natation municipale de Gallargues-le-Montueux (Gard). Copier

Pour être plus tranquille et rassurée

Une dizaine de tout petit sont inscrits pour une session de formation de 5 jours (1H/J). "Léopold a commencé à prendre des cours, mais la Covid à fait fermer la piscine" explique Laure, sa maman, "il a besoin de réviser". Aude a conduit ses deux filles, "cela nous rassure alors qu'elles n'ont pas, parfois, conscience du danger".

Aude, maman ravie de Garance (6 ans). Copier

Savoir se sauver avant de savoir nager

Olivier Jamann est l'élu chargé des sports à la mairie de Gallargues-le-Montueux. "Il n'y avait pas d'école municipale de natation ici, alors que _les accidents, malheureusement mortels parfois, concerne les plus jeunes_", il nous a "paru important d’offrir ce service". 30€ les 5 cours. Sous réserve de subventions, à la prochaine saison estivale, "on aimerait les permettre à l'euro symbolique".

"D'abord le savoir sauver plutôt que le savoir nager". Copier