VIDÉO - Une escort-girl niçoise, Mathilde Davril, dévoile les coulisses de son métier dans un livre

Elle est escort-girl à Nice et Lyon. Mathilde Davril assume et se dévoile dans un livre "300 de l’heure, le prix de ma liberté" (éd. Max Milo). Un témoignage sans tabou sur sa profession : la prostitution, qu'elle partage également dans cette vidéo.

Ça fait dix ans que vous êtes escort. À 28 ans, vous faites ce choix, pourquoi?

Comme tous les célibataires, j'allais sur les sites de rencontres. Je me suis finalement aperçue très rapidement que quand on cherche l'amour, on ne trouve qu'une nuit d'amour. J'ai eu envie de vivre ça différemment. Nous avons toujours tendance à se mentir les uns les autres. On se vend du rêve et finalement, une fois la nuit d'amour passée, les promesses s'envolent. Dans le cadre des relations tarifées, c'est très sain. On tombe le costume et on se dévoile.

Vous décrivez un milieu pas si glauque que ça...

Je fais uniquement ce que je veux. Je décide de tout, de qui, de quand, de combien ? On a toujours une vision de la perversité, de la violence, de la maltraitance, alors que finalement, je rencontre Monsieur et Madame Tout le monde.

Être escort-girl, c'est être prostituée ?

Oui, en tout cas c'est se faire rémunérer contre un service. comme simplement partager un repas, discuter mais il y a forcément un objectif charnel derrière la prise de rendez vous. Il y a souvent une demande de prestation charnelle mais moi, je n'ai pas du tout le sentiment de vendre mon corps. Je loue mon temps, ça n'a rien à voir. Le corps, c'est une parenthèse. Concernant le désir ? il fonctionne aussi beaucoup avec l'intellect.

Votre vie vous l'avez raconté très sincèrement à votre famille ?

"Oui, c'est une vie que j'assume parfaitement. Tout mon entourage est au courant, tout le monde le sait. D'ailleurs, quand j'ai commencé, quand j'ai débuté, je me suis aperçue que 50 % de mes amis étaient aussi escorts sans que je ne le sache. Ma mère ? elle m'a dit : "Je n'ai peut être pas beaucoup de moral, ma fille, mais je ne suis absolument pas choquée." J'ai une mère extraordinaire.

Vous n'avez jamais eu peur ?

Non, je n'ai jamais eu peur. Vous savez, dans ce milieu là, il faut vraiment faire très attention parce qu'effectivement, on peut tomber sur des personnalités un petit peu dangereuses. Moi, je sélectionne énormément mes clients. Je refuse neuf clients sur dix. J'échange d'abord forcément au téléphone.

Vous écrivez que vous aidez les épouses ?

Oui, tout à fait. Disons que les femmes, nous avons une grosse charge mentale. On gère la maison, les enfants, le mari. Parfois arrive la nuit et nous oublions notre rôle, notre rôle d'amante. Elles gèrent la maison, moi je gère les devoirs conjugaux, ça arrange tout le monde et ça permet au couple de perdurer. Certaines épouses le valident et le savent même.

À l'heure du féminisme, vous n'êtes pas à contre-courant ?

Tous les hommes ne sont pas des prédateurs. C'est une vraie forme de féminisme, de pouvoir être libre, d'accepter son corps. Il n'a rien à voir, je ne me fais pas violer, je n'ai jamais été battue, je n'ai jamais été violée. Je suis la nana lambda, je suis Madame Tout le monde et je n'ai pas un regard si vous voulez violent envers les hommes.

Après, on rappelle que la prostitution, c'est aussi des femmes qui sont agressées, qui sont violées, qui sont soumises à des réseaux ?

J'ai une pensée pour toutes les victimes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une activité qui est légale. Nous avons un code NAF qui est recensé par l'Insee au service des prostituées. On va être très clair le client risque une amende. Nous avons le droit de nous vendre, mais le client lui peut être sanctionné. Voilà, c'est toute l'hypocrisie française.

Vous payez des impôts ?

J'en ai le devoir oui en revanche je ne cotise pas pour la retraite. Nous sommes des travailleurs indépendants. Notre code NAF est un camouflé. Il faut une loi, que nous soyons tous pris en compte, que l'on puisse exercer ce métier en toute sécurité.