VIDÉO - Une famille de sangliers se promène au pied d'une résidence dans le 10e arrondissement de Marseille

Des sangliers ont été aperçus ce lundi soir dans le quartier Saint-Tronc du 10e arrondissement de Marseille. Sur la vidéo filmée par une résidente on distingue bien une famille entière, les parents et au moins huit marcassins ! Tout le monde a l'air assez à l'aise et peu farouche !

Il n'est plus rare de croiser des sangliers en ville mais cela reste toujours étonnant de les voir se promener au pied d'un immeuble à Marseille en toute tranquillité et d'autant plus quand ils sont plusieurs ! Ce lundi soir, des habitants ont pu apercevoir de leur fenêtre sur le parking de la résidence La Marguerite dans le quartier Saint-Tronc dans le 10e arrondissement ce qui semble être une famille entière de sangliers : les deux adultes et au moins huit marcassins ! La troupe traverse d'abord la route, entre dans le parking de la résidence et commence à errer autour des voitures avant de poursuivre son chemin.

Les petits suivent le chemin mené par un des deux adultes ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une famille. Aujourd'hui les sangliers prolifèrent dans les quartiers marseillais, situés à la périphérie de la ville. Ils s'habituent peu à peu à l'homme, et se rapprochent de son habitation.

Ils sont de plus en plus présents dans une zone qui s'étend du sud de Marseille, à Luminy, aux abords de Cassis et ses calanques. Au mois d'octobre dernier près du campus de Luminy une automobiliste avait photographié plusieurs sangliers sur la route.