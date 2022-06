VIDEO : Une locomotive à vapeur de retour sur les voies de la gare des Aubrais dans le Loiret

Cette locomotive à vapeur circulait à Vierzon et Orléans dans les années 50-60.

Deux locomotives à vapeur créées aux Etats-Unis en 1946 sont exposées ce samedi dans les anciens ateliers de réparation des voitures de la gare de Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. L'une d'entre elles a été bichonnée par l'association AATV Centre Val de Loire.

Une groupe de passionnés de trains qui pendant quatre ans ont assuré la révision de cette locomotive qui circulait sur les voies de chemin de fer du Loiret. Certains membres et bénévoles ont même eux le droit de la voir avant tout le monde et même la tester sur les rails jeudi dernier, pour un petite voyage des Aubrais a Toury.

"Je me suis souvent dit que je ne la verrais pas fini, mais de voir la grosse qui refume, cela fait quelque chose au coeur, car quand on la vu en pièces détachées, nous nous sommes demandés comment nous allions remonter tout ça", assure Jean-Claude, un membre de l'association. Comme beaucoup de ses camarades de la structure, il a passé des jours et des semaines à travailler sur cette locomotive pour que cette journée voit le jour.

Des membres de l'association s'apprêtent à faire un petit voyage jusqu'à Toury, à bord de cette locomotive à vapeur. © Radio France - Virginie Vandeville

Alors forcément il y a de la joie, de la fierté et chez certains donateurs de l'association, également de la nostalgie. "Les sièges sont les mêmes, rouges, comme lorsque je prenais le train à l'âge de 15 ans pour descendre en vacances à Menton", se rappelle lui Daniel.

"Ils sont plutôt confortables. C'est le confort du passé. Moi j'aimerais bien que ces locomotives reprennent du service. Je serai la première à prendre un billet", précise Sylvie, venue prendre des photos.

Daniel, un donateur de l'association. © Radio France - Virginie Vandeville

Et un voyage, il y en a eu un ce jeudi. Un petit trajet de mise en jambe pour cette locomotive à vapeur qui effectuera avec des passagers à bord, les Aubrais-Paris Austerlitz, le 2 juillet prochain.