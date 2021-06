VIDEOS : Une maison style "Art Déco" en démolition sur l'avenue Jean Jaurès à Nîmes

Il ne reste quasiment plus rien de la maison style "Art Déco" à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue de l'abattoir à Nîmes. Bientôt à la place, il y aura des logements. Une démolition qui provoque la nostalgie des passants et des habitués du quartier.

A la place, très bientôt, des logements neufs. La maison style "Art Déco" située à l'angle de l'avenue Jean Jaurès et de la rue de l'abattoir à Nîmes n'est presque plus que poussières. Les tractopelles sont passés par là. C'est l'histoire d'un héritage, et d'une mémoire bientôt disparue. Devant la maison "Art Déco" à moitié détruite, il y a un banc sur lequel Paul, 87 ans, discute avec ses amis : "On aurait pu peut-être la conserver, mais c'est une histoire de conflit entre les héritiers. Alors ils vendent à des promoteurs, qui eux s'en foutent et vont construire un immeuble."

Pourtant en février 2020, un comité de quartier s'est créé pour tenter de sauver l'édifice, en vain. Roselyne, qui passe devant la maison par curiosité, en faisait partie : "On a essayé de bouger mais ça n'a rien fait. Et puis ce n'est pas la seule, il y a deux autres projets de démolition sur l'avenue", déplore-t-elle.

Nîmes est une très belle ville, mais il n'y a pas que l'écusson et la romanité à préserver. Serge Lantin, grand défenseur du patrimoine nîmois

Les deux autres maisons concernées sont une maison d'antiquaire en bas de l'avenue Jean Jaurès et une autre demeure au numéro 26 de cette même avenue. Pour Serge Lantin, grand défenseur du patrimoine nîmois, c'est un crève-cœur. "L'avenue Jean Jaurès, c'était un quartier typiquement résidentiel, les maisons cossues nîmoises avec un jardin. Mais bientôt il n'en restera plus rien."

Un triste constat selon le passionné : "C'est cette perte du patrimoine qui fait que toutes les villes se ressemblent. Certes Nîmes est une très belle ville, mais il n'y a pas que l'écusson et la romanité à préserver."