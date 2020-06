VIDEO - Une manifestation à Nice contre les violences faites aux femmes et pour un plan d'urgence féministe

"Face à la crise sanitaire, économique, sociale et écologique, nous demandons un plan d'urgence féministe" voilà le mot d'ordre de la mobilisation ce lundi soir.Une quarantaine de personnes ont occupé la place du palais de Justice, et on défilé en cercle, au son de chansons, sans oublier le masque et la distanciation physique.

Les violences intrafamiliales exacerbeées pendant le confinement

Pendant le confinement, il était plus compliqué pour des femmes victimes de violences d'échapper au conjoint violent et de sortir du foyer, même si des dispositifs d'alerte ont été mis en place, dans les pharmacies notamment, les associations ont tenu des permanences téléphoniques, la justice a géré les urgences. Les manifestants exigent un milliard d'euros pour lutter contre les violences à l'encontre des femmes et l'application stricte de la loi. L'expulsion du conjoint violent doit être une priorité. L’allongement du délai de l'ordonnance de protection de 4 mois doit devenir définitif. Le collectif Droits des femmes 06 demande aussi davantage de logements d'urgences pour les femmes victimes de violences conjugales, les réfugiées, les femmes sans domicile, les femmes migrantes avec ou sans papiers, les personnes LGBTQI marginalisées.

Les travailleuses, les mères au foyer en première ligne pendant la crise

Durant la crise sanitaire et sociale créée par le coronavirus "les femmes ont été en première ligne", souligne Ariane du collectif Droits des femmes 06 et cette crise "a renforcé et souligné des inégalités déjà existantes".

Les femmes sont nombreuses dans les secteurs du para-médical, de l’aide à la personne (soins, assistance), le nettoyage, la grande et moyenne distribution, le petit commerce, l’industrie agro-alimentaire, la Poste, l’Éducation Nationale, l’agriculture. Les travailleuses les plus précaires et les plus pauvres se sont exposées à la maladie. "Des métiers féminisés, essentiels et mal payés qui doivent être reconnus à leur juste utilité, reconsidérés socialement et mieux rémunérés."

Les manifestants ont aussi revendiqué la fin des politiques de casse des services publics : la petite enfance, la prise en compte de la dépendance. Le collectif redoute que la crise sanitaire combinée à la crise économique se traduise par une précarisation généralisée, des licenciements qui paupériseront encore plus les femmes.

Ne pas se laisser dicter le monde d'après

Les manifestants soutiennent les personnels de santé et souhaite une augmentation des budgets pour la santé, la recherche, l'hôpital. Le collectif réclame aussi l’augmentation du délai légal pour avorter de 8 semaines, correspondant à la durée du confinement et des moyens nécessaires pour que les femmes puissent avorter. Le monde d'après le Collectif Droits des femmes 06 ce sont davantage d'actions pour éduquer au genre et à la sexualité pour déconstruire les rapports de domination et l'ouverture du droit à la PMA pour toutes les personnes qui le souhaitent.