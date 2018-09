Plus de 200 participants ont défilé depuis l'esplanade du Peyrou jusqu'à la place de la Comédie à Montpellier pour défendre les droits et l'égalité des personnes en situations de handicap. Pour elles, se déplacer, se loger ou même aller à l'école sont des situations toujours complexes en 2018.

Montpellier, France

"Ne plus vivre à l'écart des autres", c'était la maxime de la marche organisée ce samedi 29 septembre après-midi à Montpellier. Une marche pour l'égalité et les droits des personnes en situation de handicap, organisée par le Comité de liaison des personnes handicapées et de Gabrielle Henry conseillère départementale. Plus de deux cents citoyens et militants associatifs de nombreuses associations de l'Hérault se sont retrouvés au départ sur l'esplanade du Peyrou pour rejoindre la place de la Comédie.

"Parfois on baisse les bras."

Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue chaque jour pour une personne en situation de handicap, il suffit de discuter avec Anne-Laure et Marie-Claude : "Les routes sont en très mauvais état, c'est mauvais pour tout le monde, mais alors pour nous qui avons des petites roues, c'est beaucoup plus douloureux encore. Sans parler de l'accessibilité dans les magasins avec des marches et mêmes les cabinets médicaux !"

On ne choisit pas son médecin, on va là où ça nous est accessible... - Marie-Laure

Et la liste des problèmes ne s'arrêtent pas là. Corélia est la maman de Tia, une petite fille de 7 ans qui se déplace en fauteuil. Depuis la rentrée, elle n'a plus d'assistante de vie scolaire (AVS) ou pas à temps complet. "On se bat pour tout, pour l'accessibilité, pour aller à l'école. On doit se battre pour faire respecter ses droits."

Florent pense lui à la problématique des logements adaptés : l'article 18 de la loi ELAN voulait faire passer le pourcentage de ces logements dans les constructions neuves de 100% à 10%. Le Sénat a proposé un pourcentage de 30%, il sera finalement de 20% "C'est une erreur, car tout le monde est concerné par le handicap, précise Florent. Le handicap c'est déjà quelque chose de difficile à vire, alors quand on doit se séparer de son logement c'est une autre déchirure..."

VIDÉO - Départ de la marche depuis le Peyrou