VIDÉO | Une minute de silence en hommage au policier tué devant le commissariat de Périgueux

Un vibrant hommage a été rendu à Xavier Jugelé le policier tué sur les Champs-Elysées ce mardi matin à 11 heures devant le commissariat de Périgueux. La cérémonie a été présidée par la préfète de la Dordogne.

Ce matin à 11 heures devant le commissariat de Périgueux, les policiers en uniforme ou avec un brassard orange ont cessé le travail le quelques instants pour saluer la mémoire de leur collègue Xavier Jugelé 37 ans abattu par un assaillant jeudi soir sur les Champs-Elysées. La préfète du département Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a lu un texte pour saluer la mémoire du policier tué mais également le travail des forces de l'ordre. La minute de silence a été suivie d'une marseillaise.

Laurent Mossion le premier adjoint au maire de Périgueux a adressé un message de solidarité aux policiers "On est dans un état d'urgence, la police assure notre sécurité, ils sont victimes d'attentats parce qu'ils symbolisent l'état et protègent notre mode de vie, on doit être rassemblé autour de nos forces de police ce n'est pas un sujet de divergence"

