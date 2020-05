VIDÉO - Une nouvelle campagne contre les violences éducatives

L'association STOP VEO-Enfance sans violences lance ce mardi une campagne sur les réseaux sociaux. Le spot sera diffusé à la télévision à partir de vendredi. Il a pour but de rappeler aux parents que les gifles, les fessées, les humiliations peuvent avoir de graves conséquences sur les enfants.

Adoptée en Juillet 2019, la loi pour l'abolition des violences éducatives ordinaires (claque, fessée, pincements, humiliations) énonce que "l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques". Pourtant les habitudes persistent dans certains foyers. A travers cette nouvelle campagne de prévention, l'association STOP VEO-Enfance sans violences souhaite amener les parents vers une prise de conscience et une "parentalité bientraitante".

Un spot intitulé "Les mots que je ne te dirais pas"

Ce spot d'une minute met en scène la relation très forte entre une mère et son enfant, au travers de deux temporalités, une présente et une imaginée. Le message est clair : en arriver aux violences éducatives c’est renoncer à la communication.

Des violences éducatives aux graves conséquences pour les enfants

Un grand nombre d’études scientifiques concluent à de nombreuses conséquences des violences éducatives sur la santé et le développement de l’enfant. Les punitions corporelles favorisent les troubles du comportement et que les fessées, qui ont été distinguées des autres châtiments corporels, ne garantissent absolument pas une meilleure éducation, ni sur le court, ni sur le long terme car elles ne permettent pas aux enfants d’avoir un meilleur comportement, ne favorisent pas la coopération. Au contraire, ceux-ci deviennent agressifs et apprennent à résoudre leurs problèmes par la violence.