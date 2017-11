VIDÉO - Une nouvelle campagne pour lutter contre le harcèlement scolaire, qui touche 700.000 élèves en France

La troisième journée de lutte contre le harcèlement à l'école se déroule ce jeudi. Selon le chiffres du gouvernement, ce fléau touche 700.000 élèves en France. Le ministère de l'Éducation lance une nouvelle campagne de prévention ce jeudi.

La troisième Journée de lutte contre le harcèlement à l'école se déroule aujourd'hui en France. 700.000 élèves seraient harcelés selon les chiffres du gouvernement publié l'an dernier. Selon plusieurs enquêtes, le harcèlement toucherait en primaire 12% des élèves, dont 5% de manière sévère, 10% au collège (7% de manière sévère), et 1,4% des lycéens.

Le ministère de l'Éducation lance donc ce jeudi un nouveau spot pour inciter les victimes et les élèves témoins de harcèlement à en parler, et à appeler le 3020, le numéro dédié et gratuit, pour signaler les cas de harcèlement.