VIDÉO : une nouvelle tour des Résidences à Belfort démolie

Ce jeudi 1er juin, une centaine de personnes sont venues assister à la démolition d'une des tours du quartier des Résidences à Belfort, rue Dorey. Trois tours avaient déjà été détruites en 2019, dans le cadre d'un plan de renouvellement urbain voulu par la ville.

Cette démolition était préparée depuis le début de l'année, avec notamment une phase de désamiantage. Tous les habitants avaient été relogés.

Des images impressionnantes : 72 logements sont partis en poussière, sur une quinzaine d'étages.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est une partie de notre enfance qui s'effondre en même temps que l'immeuble

Des habitants du quartier ou même de simples curieux s'étaient donné rendez-vous pour filmer la scène. "C'est une tour qu'on avait l'habitude de voir tous les jours. Elle faisait partie du paysage du quartier. C'est une partie de notre enfance qui s'effondre en même temps que l'immeuble" raconte Priscillia, émue.

C'est un choc pour Marie, l'ancienne gardienne de la tour : "Je prends ça comme une condamnation à mort. C'est l'impression que cela me donne. C'est assez violent".

La tour après démolition © Radio France - Flora Midy

La promesse d'un site plus attractif

L'objectif est de construire un nouveau morceau de ville à l'entrée de Belfort, plus attractif, avec des bâtiments tout neufs explique le préfet Jean-Marie Girier : "Nous souhaitons davantage de mixité, ce qui veut dire moins de logements sociaux et plus de logements accessibles, des immeubles plus petits. Un nouvel espace de demain avec de nouveaux commerces et des espaces publics plus verts".

Les Résidences ne comptent plus que deux tours, deux survivantes qui devraient connaître le même sort ces prochaines années.