VIDÉO - Une "petite" fuite de gazole détectée sur le camion tombé dans le lac d’Annecy

Ce lundi, les pompiers ont installé un barrage anti-pollution au niveau de Talloires-Montmin à l’endroit où, en fin de semaine dernière, un poids-lourd avait plongé dans le lac d’Annecy. Les opérations de remorquage du camion devraient se dérouler ce mercredi.

Les pompiers parlent de « quelques traces d’irisation. » Elles sont dues à une fuite de gazole sur le camion qui depuis jeudi dernier, gît à une vingtaine de mètres de profondeur et à cinquante mètres des berges du lac sur la commune de Talloires-Montmin (Lieudit Balmette). « Nous avons mis en place un barrage qui va permettre de limiter la pollution en surface et on ainsi de pouvoir la traiter", a indiqué le commandant Pierre Croizier du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie.

Plusieurs plongeurs sont également descendus à 22 mètres de profondeur pour colmater la fuite directement sur le réservoir du camion" - Commandant Pierre Croizier (SDIS 74)

