VIDÉO - Une policière hollandaise en renfort chez les gendarmes de Dordogne pour rassurer les touristes

Sa casquette bleu nuit marquée "Politie", grand sourire et yeux bleus clair, le pistolet à la ceinture, la brigadière Connie fend la foule sur le marché de Sarlat ce samedi matin, deux gendarmes à ses côtés. La patrouille ne passe pas inaperçue, son uniforme barré de bandes jaune fluo non plus. Tous les dix mètres, les familles de touristes hollandais se retournent de surprise : "Une bonne surprise ! Ils se disent : mais qu'est-ce que fait une policière néerlandaise ici", sourit la policière.

Une première pour les gendarmes

"On est en France... enfin, c'est ce que je pensais en me réveillant ce matin", s'étonne encore Madelief - Marguerite en hollandais -, cette vacancière néerlandaise en a lâché sa poussette et son mari de surprise : "C'est super, parce qu'on est beaucoup de néerlandais ici à Sarlat. C'est bien de savoir qu'elle est là en cas de besoin". La conversation s'engage, en néerlandais bien sûr. Et c'est tout l'intérêt du dispositif.

"L'idée principale, c'est d'aller au contact des touristes néerlandais qui sont très nombreux en Périgord noir pour les rassurer", explique le capitaine Vincent Gehin de la compagnie de gendarmerie de Sarlat : "La barrière de la langue est assez importante avec le Français, ça permet de faire la liaison avec les gendarmes pour renseigner, et si le cas se présente, faire l'interface sur une enquête judiciaire".

15% de touristes hollandais en plus cette année

C'est la première fois que les gendarmes de Sarlat obtiennent le renfort de policiers hollandais, dans le cadre d'une coopération internationale entre les forces de l'ordre. Il est plus que bienvenu. Un quart des touristes qui viennent l'été en Périgord sont des Pays-Bas, et cette année, ils sont 15% de plus que l'été dernier selon les chiffres du comité départemental de tourisme.

Après une semaine passée à patrouiller dans tout le Périgord noir avec les gendarmes, et même en zodiac sur la Dordogne, la policière hollandaise va laisser sa place à un autre policier hollandais la semaine prochaine, qui sera présent notamment sur le village arrivée du Tour de France féminin. Elle en retiendra des échanges avec les gendarmes sur la pratique du métier, et quelques à-côté : "Tous les jours, je mange des plats périgourdins, et la nourriture ici est... très bonne!".