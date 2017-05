VIDEO - Une rénovation et une mobilisation exceptionnelles pour rénover l'orgue de Plancher-Bas

Grâce au travail bénévole d'un des plus grands facteurs d'orgues du monde et à la mobilisation du village la commune de Plancher-Bas en Haute-Saône rénove son orgue. Un travail exceptionnel et minutieux réalisé avec très peu d'argent.

C'est une réalisation exceptionnelle qui est en train de voir le jour à Plancher Bas en Haute-Saône. L'orgue de l'église de la commune qui date de 1860 est en train d'être rénové par des bénévoles et des un des plus grands facteurs d'orgue du monde, Michel Gaillard. "J'ai été victime d'un cancer, ne peut plus travailler de façon professionnel, alors j'ai proposé à l'association des amis de l'orgue de Plancher-Bas de me payer mon essence, à manger, et de m'aider pour les aider à réparer leur orgue", explique-t-il dans la caisse en bois toute neuve de l'instrument. "Les travaux ont commencé fin février, et vont se poursuivre jusqu'à l'été ou l'automne", explique Jérome Hildenbrand, président de l'association des amis de l'orgue de Planchers Bas.

"Tout a été démonté, il n'y avait plus rien"

Depuis le début des travaux, la restauration a déjà bien avancé : en plus de la caisse de l'orgue entièrement refaite, les tuyaux ont été nettoyés, des gravures refaites : "Tout a été démonté, il n'y avait plus rien", explique Michel Gaillard. Des artisans de la région ont offert du bois, d'autres ont donné de leurs temps, tout comme des habitants du village. "Grâce à tout cela, nous devrions en avoir pour 20 000€ alors que le devis pour le faire faire par des professionnels rémunérés s'élevait à 120 000€", se satisfait Jérome Hildenbrand. "Ça n'empêche qu'on fait tout dans le respect des règles, avec des techniques très précises", montre Michel Gaillard qui a une centaine de rénovation d'orgue à son actif, dont des prestigieuses comme celle de l'auditorium de Lyon.

Appel aux dons

Si le travail est pour la majorité bénévole, certains matériels ont dû être achetés, des travaux de main d'oeuvre sous-traités à des spécialistes et l'association des amis de l'Orgue a aujourd'hui encore besoin d'environ 6000€. Elle lance un appel aux dons pour l'instrument. "Il a déjà un son exceptionnel, on se croirait presque à Notre Dame de Paris", sourit Michel Gaillard en jouant quelques notes.