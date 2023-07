VIDÉO - Une tournée avec le facteur en barque du marais audomarois

À la halte nautique de Salperwick, au milieu des barques destinées aux touristes qui découvrent de marais de Saint-Omer, une escute traditionnelle à fond plat sort du lot, avec sa peinture jaune. C’est le bateau du facteur. Sa tournée dure deux heures pour assurer la distribution du courrier à une cinquantaine de maisons et d’entreprises.

Ce jour-là, c’est Arnaud Prévost qui est aux commandes de la barque de service public. Il vient de distribuer un programme télé, dans une boite aux lettres : "C'est comme dans n'importe quel autre endroit, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans l'eau. C'est un programme télé, mais ça pourrait être un relevé de banque, une analyse de sang ou un colis, peu importe. On rend exactement le même service sur terre ou dans le marais."

Le port d'attache du facteur en barque du marais audomarois est à la halte nautique de Salperwick. © Radio France - Matthieu Darriet

En dehors de la période des fêtes de fin d'année, quand la barque est pleine, il y a deux ou trois colis par jour à distribuer sur cette tournée. "Les gens nous attendent comme si on était en centre-ville. Ils attendent leur colis. Je ne croise jamais d'autres livreurs. En dix ans, j'ai jamais croisé quelqu'un venir livrer un colis dans le Marais," poursuit Arnaud Prévost.

Une mission de service public

En ce mois de juillet, la tournée est agréable, sous le soleil. Même quand il fait mauvais et qu'il pleut, le cadre du marais rend la tournée moins difficile que sur un vélo. Et, tous les ans, il arrive que, sur plusieurs jours, avec le gel, il soit impossible d’aller distribuer le courrier.

Le marais audomarois est un véritable dédale de canaux, où seule l'expérience permet de se repérer. © Radio France - Matthieu Darriet

Le marais audomarois est un véritable dédalle, où seule l’expérience permet de se repérer : "Il n'y a aucune indication, précise Arnaud Prévost. Il y a beaucoup de cours d'eau, à droite, à gauche, mais à force, on sait où ça mène. Ici, on ne peut pas venir avec un cahier, une carte ou un GPS, on irait nulle part avec ça !"

Des liens spéciaux avec les habitants du marais

Du coup, des liens se sont créés entre les habitants du marais et leurs facteurs (ils sont 4 à se relayer toute l'année). Depuis dix ans qu'il officie ici, Arnaud Prévost, n'a pas vu beaucoup de familles partir : "C'est toujours les mêmes personnes. On a un peu plus le temps dans le marais, à cause du moyen de locomotion. On nous entend arriver et on est directement aux abords des propriétés. Il n'y a pas de clôture qui nous sépare. Et pour beaucoup, on est la seule visite de la journée, alors on prend le temps de discuter, de savoir comment ça va".

Et avec les vacances scolaires, la vie du marais est un peu différente. Car, en plus de la cinquantaine d'habitations occupées à l'année, il y a aussi toutes les parcelles avec des chalets ou des résidences secondaires. Et avec les beaux jours, des familles arrivent avec les grands-parents et les petits-enfants qui viennent passer quelques jours dans le marais, pour se reconnecter un peu à la nature... tout en étant à cinq minutes du centre-ville de Saint-Omer.

Ce jour-là, en deux heures de tournée en barque, le facteur du marais distribue 80 courriers et colis. Il y a une cinquantaine de boites à desservir. © Radio France - Matthieu Darriet

"Mais en fait, si je diminue le bruit de mon moteur, ça reste très calme. On voit du monde, mais on n'entend rien. Je crois même que je dois les déranger un petit peu," raconte Arnaud Prévost avec un sourire. Des habitants "dérangés", mais heureux de pouvoir recevoir colis et courriers, comme tout le monde. 80 auront été distribués ce matin-là.

