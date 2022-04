VIDÉO - Une vente aux enchères originale dans le Sud-Mayenne avec des ballons de football

Des ballons de football ont été transformés en œuvres d'art : ils vont être vendus aux enchères ce samedi à Cossé le Vivien, dans le Sud-Mayenne. Il y en a une centaine au total, ils ont été donnés par le club de l'US Méral-Cossé à des artistes, aussi bien des professionnels que des amateurs.

Une vente aux enchères pas comme les autres à Cossé-le-Vivien, dans le Sud-Mayenne : une centaine de ballons de football vont être vendus cet samedi après-midi à la salle FCC. Des artistes amateurs et professionnels les ont transformés en œuvres d'art. Les ballons ont été peints, certains ont été recouverts d'autres matériaux et d'autres ont été découpés. Le club de football de l'US Méral-Cossé et l'association T'tralala, qui vient en aide à des personnes handicapées, sont à l'origine de ce projet. Les bénéfices de la vente aux enchères leur seront versés.

Parmi les œuvres d'art, il y a des ballons pour tous les goûts : pour les enfants comme pour les adultes. © Radio France - Maïwenn Bordron

Des œuvres vendues entre une dizaine et plusieurs centaines d'euros

Les ballons de football ont été donnés aux artistes par le club de football de l'US Méral-Cossé. Ils avaient carte blanche pour les transformer : "il y a des œuvres qui peuvent parler plus à des jeunes. Il y a des œuvres qui peuvent peut-être plus parler à des personnes un peu plus âgées. C'est vraiment tout public. Ça peut très bien aller dans une chambre d'enfant comme dans une chambre parentale ou dans un salon", décrit Gaël Pertron, l'un des organisateurs de la vente aux enchères, également salarié du club de football. Les enfants pourront par exemple trouver leur bonheur avec un ballon coccinelle ou un ballon "Oui-Oui".

Il y a vraiment de tout et ça peut plaire à tout le monde.

Gaël Pertron, l'un des organisateurs de la vente aux enchères

Plusieurs ballons imitent des peintres célèbres, comme Van Gogh ou le peintre lavallois, Le Douanier Rousseau. "On retrouve une imitation de La Nuit étoilée de Van Gogh", affirme Gaël Pertron, en décrivant l'un des ballons. Certains artistes sont réputés : les ballons qu'ils ont peints pourraient donc être vendus à plusieurs centaines d'euros. "On a une meilleur ouvrier de France. On a des artistes qui sont de la région de Nantes, de la région de Paris. On a vraiment des artistes cotés aussi au niveau national", souligne le jeune salarié du club de l'US Méral-Cossé.Certains prix pourraient donc monter mais d'autres devraient rester accessibles pour l'ensemble du public.

Chaque achat sera encadré, car la vente aux enchères va être animée par une commissaire priseur de Laval, qui vient bénévolement. Les organisateurs espèrent réunir une centaine de personnes à la vente ce samedi après midi.

Les œuvres sont visibles ce samedi de 10 heures à 16 heures à la salle FCC de Cossé-le-Vivien, la vente aux enchères aura ensuite lieu de 16 heures à 18h30.