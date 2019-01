VIDÉO - Université de l'engagement à La Rochelle: "ça m'a aidée à prendre confiance en moi" explique Alice

La Rochelle, France

La 29e Université de l'engagement se tient en ce moment, et jusqu'au mercredi 30 janvier, à La Rochelle, à la résidence Lafayette. A l'origine de ce projet, il y a l'Institut de l'Engagement, une association créée par Martin Hirsch pour accompagner des jeunes entre 16 et 29 ans, qui ont fait un service civique, du bénévolat ou encore un service volontaire européen.

Lancement de la 29ème Université de l’Engagement à @LaRochelle_OT pour l’intégration des lauréats de la Promotion d’automne 2018 👌🏼

Claire de Mazancourt, DG de l’Institut, présente l’histoire de l’association 🙌🏼#LiveIDE2019#UDE2019#PromoIDE2018pic.twitter.com/i01ZjRu6kx — Institut Engagement (@i_engagement) January 25, 2019

Chaque jeune sélectionné (après dépôt de dossier et entretien) est soutenu par l'Institut dans son projet : une création d'entreprise, une recherche d'emploi ou même une reprise d'études. L'association peut également le mettre en relation avec une entreprise.

"Je rêvais de devenir océanologue"

A La Rochelle, 150 lauréats se retrouvent, échangent, assistent à des conférences. Alice Olive, 27 ans, est aujourd'hui bénévole. Mais en 2016, elle faisait partie de ces lauréats. Diplômée d'un master en écologie marine, elle avait beaucoup de mal à trouver du travail. Elle a donc choisi de faire un service civique à Lille, auprès d'une association qui créait des jardins communautaires.

Ensuite, l'Institut de l'engagement l'a aidée à comprendre le milieu de travail, trouver les bons interlocuteurs, connaître les entreprises qui recrutent. Alice a également pu échanger avec d'autres lauréats : "parfois des amitiés sont nées, et des projets en commun."

Actuellement, la jeune femme est entre deux missions dans un bureau d'études, toujours autour de l'environnement.

Ça m'a servi de tremplin pour commencer à travailler." - Alice Olive

Pour Alice, l'engagement est une notion très importante. "Au début, ça peut paraître une contrainte, mais on reçoit plus en donnant", souligne la jeune femme. J'encourage tout le monde à donner de soi, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir à la clé."

Depuis 2012, l'Institut a accompagné plus de 12.000 jeunes, dont 3.100 "lauréats" qui ont eu droit au programme complet.